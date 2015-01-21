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21 января 2015, 15:44

Зону платной парковки расширять не будут – Гривняк

парковки платные парковки Александр Гривняк АМПП

Зону платной парковки в Москве расширять не планируют

Столичные власти не планируют расширять зону платной парковки, сообщил на брифинге глава ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Александр Гривняк.

Руководитель организации подчеркнул, что любое расширение проводится только в рамках обсуждения с муниципальными депутатами и жителями, а в настоящее время АМПП вообще работает "точечно".

Ранее M24.ru сообщало, что также пока не планируется введение новых тарифов на платную парковку.

Напомним, 25 декабря в Москве ввели новую зону платной парковки. Она охватывает улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц. Стоит парковка 40 рублей в час.

Кроме того, по просьбе самих жителей с 19 января стала платной парковка в Новоспасском переулке Москвы (Таганский район между Садовым кольцом и ТТК).

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Жителям новой зоны платной парковки нужно получать резидентные разрешения. Оформить их можно в любом МФЦ города, однако для удобства горожан был составлен список многофункциональных центров госуслуг, которые находятся в новой зоне платной парковки. Туда вошли 17 МФЦ, список можно посмотреть здесь.

Для получения разрешения необходимо иметь прописку в доме, расположенном в зоне платной парковки, или снимать там жилье по договору социального или служебного найма. Кроме того, владелец машины не должен иметь непогашенных штрафов за нарушение ПДД.

Резидентное парковочное разрешение действует в течение года с момента выдачи. Его владельцы могут бесплатно оставлять машину в зоне платной парковки ночью, с 20.00 до 8.00. Для круглосуточной льготной парковки водители должны вносить годовую резидентную плату в размере 3000 рублей. Резидентное разрешение можно использовать в пределах того района Москвы, где живет его владелец.

Сюжет: Платные парковки в Москве

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