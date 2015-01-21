Зону платной парковки расширять не будут – Гривняк

Столичные власти не планируют расширять зону платной парковки, сообщил на брифинге глава ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Александр Гривняк.
Руководитель организации подчеркнул, что любое расширение проводится только в рамках обсуждения с муниципальными депутатами и жителями, а в настоящее время АМПП вообще работает "точечно".
Ранее M24.ru сообщало, что также пока не планируется введение новых тарифов на платную парковку.
Напомним, 25 декабря в Москве ввели новую зону платной парковки. Она охватывает улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц. Стоит парковка 40 рублей в час.
Кроме того, по просьбе самих жителей с 19 января стала платной парковка в Новоспасском переулке Москвы (Таганский район между Садовым кольцом и ТТК).
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Жителям новой зоны платной парковки нужно получать резидентные разрешения. Оформить их можно в любом МФЦ города, однако для удобства горожан был составлен список многофункциональных центров госуслуг, которые находятся в новой зоне платной парковки. Туда вошли 17 МФЦ, список можно посмотреть здесь.
Для получения разрешения необходимо иметь прописку в доме, расположенном в зоне платной парковки, или снимать там жилье по договору социального или служебного найма. Кроме того, владелец машины не должен иметь непогашенных штрафов за нарушение ПДД.
Резидентное парковочное разрешение действует в течение года с момента выдачи. Его владельцы могут бесплатно оставлять машину в зоне платной парковки ночью, с 20.00 до 8.00. Для круглосуточной льготной парковки водители должны вносить годовую резидентную плату в размере 3000 рублей. Резидентное разрешение можно использовать в пределах того района Москвы, где живет его владелец.