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05 февраля 2015, 16:27

"Яндекс" запустил мобильное приложение по парковкам

парковки автомобили Яндекс связь мобильные приложения

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

"Яндекс" запустил мобильное приложение "Парковки". С его помощью можно найти информацию о шести тысячах парковок, а также данные об их стоимости или наличии мест, сообщает пресс-служба компании.

Информация о загруженности парковок обновляется каждые 10-15 минут. Если же на смартфоне установлен "Яндекс.Навигатор", то приложение проложит маршрут до ближайшей парковки. Оплатить стоянку тоже возможно прямо из приложения. Сделать это можно банковской картой, Яндекс.Деньгами, а также списать нужную сумму со счета мобильного телефона или с городского парковочного счета.

Кроме того, приложение заранее предупредит, что оплаченное время подходит к концу. "Яндекс.Парковки" также напомнят, где именно находится автомобиль. Если же водитель уехал со стоянки раньше времени, неиспользованные средства вернутся на парковочный счет. Если оплачивать стоянку с парковочного счета, то комиссия взиматься не будет.

Информацию о стоимости парковок приложение получает от департамента транспорта Москвы, а сведения о загруженности - от АМПП. "Уже сейчас на карте отмечены все муниципальные и многие коммерческие парковки", - отметил руководитель "Яндекс.Парковок" Николай Мещеряков.

"Яндекс.Парковки" доступны для устройств на базе iOS и Android. Загрузить приложение можно в Яндекс.Store, App Store и Google Play.

В приложении "Парковки Москвы" появились новые возможности

Отметим, что к услугам автомобилистов есть и приложение "Парковки Москвы". В его обновленной версии появилась и возможность искать эвакуированный автомобиль.

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Автомобилисты могут узнать, на какой спецстоянке находится машина, введя ее госномер в специальную форму. Пользователи приложения узнают, где получить разрешение на выдачу автомобиля и контактные данные для уточнения деталей. Кроме того, в приложении появилась возможность привязать к своей учетной записи банковскую карту. Теперь автовладельцу при пополнении парковочного счета не придется каждый раз указывать реквизиты. К одному аккаунту можно привязать сразу несколько карт. В новой версии "Парковок Москвы" также доступен поиск парковочных мест для людей с ограниченными возможностями.

Напомним, с помощью приложение "Парковки Москвы" можно оплатить, продлить и завершить парковку, найти ближайшие парковки, узнать стоимость и количество свободных мест, проложить маршрут от текущего местоположения. Сегодня более 57 процентов автомобилистов оплачивают парковку с его помощью.

Как сообщалось ранее, весной 2015 года московские власти запустят приложение для жалоб на неправильную парковку, а также нарушения ПДД. С помощью приложения москвичи смогут сообщить о машинах, припаркованных под запрещающими знаками или нарушающими другие правила дорожного движения.

Кроме того, в начале следующего года МВД планирует модернизировать свое мобильное приложение. Водители смогут посмотреть свои штрафы ГИБДД, также прорабатывается возможность проверки истории автомобиля, например, числится ли он в угоне по всей России. Также в Москве разрабатывают мобильное приложение, с помощью которого можно будет оформить онлайн европротокол при мелких ДТП, а также обжаловать штраф за нарушение ПДД.

Сюжет: Платные парковки в Москве

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