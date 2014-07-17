На фестивале Summer Shorts покажут шесть философских короткометражек

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В "Музеоне" в рамках большого фестиваля Summer Shorts покажут очередную порцию короткометражек. На этот раз зрителям представят победителей и номинантов премии Британской академии кино и телевидения, сообщает телеканал "Москва 24".

В программе всего шесть лент. Список наград и призов международных фестивалей у каждой работы, кажется, длиннее, чем сценарий.

Картина "На орбите долго и счастливо" режиссера Джейми Магнуса Стоуна была отмечена жюри четырех различных фестивалей. Это абсурдная история о том, как построить отношения, если ты живешь с сумасшедшей семейкой в космической развалюхе, а твоя возлюбленная вращается вокруг Земли в обратную сторону. Главную роль исполнил актер, снявшийся в культовом сериале "Игра престолов".



Короткометражка "Камера 8" от режиссера Джеймса У. Гриффитса повествует о заключенном, которого перевели в новую камеру. Там герой обнаруживает загадочную шкатулку, открывать которую не советует предупредительный сокамерник.

Лучший британский короткометражный анимационный фильм "Спать с рыбами" (режиссер Юсиф Аль-Халифа) – это странный кинорассказ о девушке, которая сторонится людей, но легко находит общий язык с рыбами. Однажды героиня встречает свой идеал – человека, похожего на рыбу.

Картина "Все, что я отсюда вижу" Сэма Тэйлора и Бьерн-Эрика Аскима о незадачливом футболисте, который закинул мяч слишком высоко. Эта ошибка привела к настоящему межгалактическому конфликту.

Героиня короткометражки "Разобраться с Джонсами" - жена члена парламента Гарольда Джонса, которую берут в заложники два бандита.

Путешествие в глубины подсознания грустного музыканта предлагает создатель короткометражки "Я – Том Муди" Эйнсли Хендерсон. Картина интересна тем, что музыкант пытается совладать с душевным недугом – кризисом идентичности.

Короткометражки покажут 19 июля. Начало в 22.00. Стоимость билета 350 рублей.