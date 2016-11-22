Театр и бородинский хлебушек: по чему тоскуют, уехав из Москвы за рубеж

Каждый любит Москву по-своему. Кто-то истово, кто-то с придыханием, кто-то сквозь скрежет зубов. Кто-то воспринимает ее как дальнего родственника и предпочитает любить на расстоянии, навещать раз в год и вспоминать в отдалении за бокальчиком "Къянти". Сетевое издание m24.ru поговорило с теми, кто эмигрировал, и узнало, по чему в Москве они скучают и о чем вздыхают европейскими, американскими и японскими вечерами.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Я стала ходить в караоке петь Лепса и Аллегрову"

Пиарщик Мария Деева переехала в Барселону три года назад. Она давно мечтала пожить в другой стране, посмотреть изнутри на другую культуру, но в Москве держали карьера и друзья. В итоге, выбирая между высокой позицией дома и работой в баре в Каталонии, Мария предпочла второе. К счастью, в бар идти не пришлось – для маркетологов в Испании всегда что-то найдется.

"Я продолжаю учиться, так как это самый простой способ получить резиденцию, и работаю PR-менеджером в международной технологической компании. По приезду я мало общалась с русскими и вообще редко вспоминала о Москве – было интереснее общаться с местными, пробовать их кухню, узнавать разные культуры. Сейчас все совсем по-другому. Большинство моих друзей – русскоговорящие. Мы часто устраиваем ужины с русской едой, смотрим старые фильмы, ходим в караоке петь Лепса и Аллегрову. Я стала организовывать митап (неформальные встречи – прим. ред.) для русскоговорящих эмигрантов, студентов и просто туристов - народу собирается много. Там мы часто вспоминаем Россию. У нас свои связанные с ней шутки, ассоциации. По Москве, опять же, скучаю все чаще: не хватает пространства, темпа. Люди здесь слишком медленно двигаются – мы, русские, всегда бежим, когда нам куда-то надо. Больше всего скучаю по всему круглосуточному. Здесь не найти ресторан, открытый до официального времени ужина, ни один магазин в воскресенье не работает, бары закрываются рано. В Москве же можно получить все, что угодно, в любое время суток. Например, ночью заказать доставку носков на дом".

"С завистью читаю о распространении Apple Pay в Москве"

Василий Родин – выпускник МИФИ, team leader (ведущий разработчик) в берлинской IT-компании – говорит, что нечасто скучает по Москве, но с любовью вспоминает дизайн-завод Flacon, где ему посчастливилось работать около года: как можно было засесть с кофе, отдохнуть от суеты большого города, проникнуться творческой атмосферой и поболтать с интересными людьми.

"Обычно, когда меня спрашивают, скучаю ли я по Москве, я отвечаю: "Нет". Скучаю по близким и друзьям, а вот именно по городу… В Москве действительно приятно прогуляться по центральным улицам. Это хорошо понимаешь, когда приезжаешь сюда раз в несколько месяцев (и да, каждый раз многое меняется – здорово же!) Конечно, есть вещи, которых не хватает. В первую очередь (и это, наверное, скажет любой житель европейских столиц), скучаю по всегда доступному сервису и круглосуточной жизни. IKEA до двух часов ночи, круглосуточные аптеки, интернет с установкой за один день... Да уже даже машину можно поставить на учет ночью. В Берлине круглосуточное только метро, и то по выходным. О закрытых в воскресенье магазинах даже не хочется упоминать. Скучаю по технологичности: с завистью читаю новости о распространении Apple Pay в Москве. В Германии он не работает, а даже когда заработает, использовать его будет негде, потому что терминалов совсем мало. По еде я не скучаю, ведь обед в Берлине – настоящий гастрономический тур по кухням мира. Хотя часто мне не хватает простой домашней кухни. А еще забавно, но факт: в "Макдоналдсе" я привык к "Цезарь Роллу", который, кажется, есть только в России".



"Единственное, по чему я действительно скучаю, - это театры"

Учитель Инна Зыкова переехала в Женеву к своему мужу и бывшему однокласснику – физику-ядерщику из Москвы. В декабре 2012 года они увиделись в Питере, куда будущий супруг приехал во время российских каникул. Спустя полгода активной переписки они впервые встретились в Швейцарии, а через несколько месяцев в Будапеште Инна сказала "да". Сейчас пара живет в итальянском городе Триест.

"Уехать из Москвы в неизвестную страну, где говорят на абсолютно не знакомом мне языке, и где я буду заниматься неизвестно чем, было очень непростым решением, Я пять лет преподавала в старших классах в хорошей школе, и уже год как училась на заочном в аспирантуре. С другой стороны, любимый человек, абсолютно новая жизнь и большие возможности впереди. В итоге, решение было принято, и я записалась на курсы французского. Доработав до конца учебного года и подав на швейцарскую визу, я собрала огромный чемодан и в конце ноября 2014 года вылетела в Женеву. Первым делом в Швейцарии я отправилась на курсы французского и занялась поиском работы по специальности: рассылала свое резюме во все частные и русскоязычные школы. Работа нашлась примерно через год поисков – ассоциация "Русский дом", где учатся на русском языке детки-билингвы дошкольного и младшего школьного возрастов (совсем не моя специальность). Там я преподавала математику раз в неделю. Учитывая то, что летом мы переехали в Италию, работу пришлось оставить. Теперь я учу итальянский. Я не могу сказать, что очень скучаю по Москве. По друзьям и родным – да, а что касается каких-то специфических мест... Конечно, я люблю гулять по центру, прокладывая интересные маршруты. Люблю Никольскую и Камергерский, Пятницкую, Покровку, а еще бульвары и небольшие проулки, с которыми связано множество приятных воспоминаний и интересных историй. Как и у любого русского человека, у меня есть любимая еда, которую сложно найти в странах Европы. К примеру, черный хлеб, нормальные огурцы, а не длиннющие безвкусные зеленые батоны, соленья, кефир и овсяное печенье. С другой стороны, к примеру, в Словении можно найти очень много солений и кисломолочных продуктов. Да и в остальных странах есть так называемые "русские магазины", где можно много чего найти. Да и к местной кухне тоже быстро привыкаешь. По особенностям менталитета я совсем не скучаю, скорее наоборот, приятно жить в стране, где соблюдают правила независимо от того, попадешься ты под прицел камер или нет, и с уважением относятся к личному пространству. Пожалуй, единственное, по чему я действительно скучаю в Москве, – это возможность ходить в театры. Каждый раз, приезжая в Москву, я стараюсь куда-нибудь выбраться".

"В глубине души одиноко качается на ветру березка"

Журналист и пиарщик Анастасия Кравченко живет в Барселоне. Она приехала в столицу Каталонии больше двух лет назад, когда окончила журфак МГУ: неопределенность с одной стороны и рутина с другой подтолкнули ее к тому, чтобы круто изменить свою жизнь и отправиться навстречу приключениям.

"Попробовать себя в роли экспата я решилась на базе второго высшего образования, которое как раз и хотела получить. Сопоставив стоимость обучения в России и в Европе, я с удивлением открыла для себя, что разницы большой нет (на тот момент – до падения рубля). Далее я составила список предпочтительных городов и сократила его по нескольким критериям: климатические условия и стоимость жизни. Так судьба привела меня в Барселону. Изначально я планировала лишь получить один мастер по маркетингу и вернуться. Но те, кто приезжают в Барселону, просто так отсюда не уезжают. И вот я тут уже третий год, получаю свое четвертое образование в сфере digital-маркетинг, прохожу практику в агентстве, занимаюсь удаленной работой, чтобы как-то обеспечить себя, и постепенно осознаю, что жизнь заново не начнешь – от себя не убежишь. К счастью, в Испании не так остро чувствуются привычные нам проблемы, например нехватка денег или отсутствие работы. Могу сказать одно: переезд в другую страну помогает заново влюбиться в родной город. Я еще никогда не была так рада возвращаться в Москву, ходить по ее улочкам и наблюдать за изменениями, которые происходят здесь. Барселона по сравнению с Москвой деревня. После длительного отсутствия воспринимаешь нашу столицу как самый настоящий мегаполис. Первым, по чему я стала скучать, была еда. Причем произошло это на третьей неделе пребывания в Барселоне. В какой-то момент я осознала, что могу часами бессмысленно бродить среди стеллажей незнакомых мне продуктов в поисках чего-то родного: селедочки, сметанки, бородинского хлебушка, докторской колбаски и так далее. Продуктовая акклиматизация прошла через пару месяцев, когда организм начал привыкать к местной кухне. Хотя и сейчас, перед тем как приехать в Москву, я всегда составляю меню своей маме – уж ее борща не заменит ни одна паэлья! Второй пункт моей тоски составляет культура. Культурный код не выпишешь из своего сознания. Театры, выставки, балет... Странно, ведь Барселона считается местом паломничества людей творческих профессий, но, по сути, из интересного тут только архитектура. А вот все остальное хромает, тем более что найти спектакль хотя бы на испанском очень трудно (официальный язык каталанский). Да и если бы нашла – разве будет в нем русская душа? Да, да, на расстоянии это словосочетание проникает в самую глубь, где одиноко на ветру качается березка. Есть еще много, казалось бы, незначительных моментов. Например, празднование Нового года, которое в Испании является лишь ночью крутых вечеринок, а не семейным торжеством – как и все католики, местные жители отдают предпочтение Рождеству. При этом, отсутствие запойной недели компенсируется сиестами и другими местными праздниками. Как ни странно, я очень скучаю по русской серьезности и суровости. Мне сложно потратить 40 минут на разговор с соседом у подъезда о погоде или о том, что в ближайший магазин завезли новые обогреватели. Кстати о них! Очень тоскливо тут без центрального отопления. Все мои друзья уверены, что я 365 дней в году греюсь на солнце и плескаюсь в море. Но на море в этом году я была всего пять раз, а солнце тут далеко не круглый год. Здесь средиземноморский климат с прохладными зимами, и с ноября по март средняя температура – градусов 9–10, а в январе может опуститься и до нуля. Прибавляем к этому отсутствие центрального отопления, а также высокие цены на электричество и газ – результат, мягко говоря, не воодушевляет, когда ты знаешь, что в Москве при таких градусах уже начинает трескать в батарее под подоконником. Со временем перестаешь уделять всему этому большое значение. Я стала воспринимать все, что со мной происходит, как незабываемый опыт, и наслаждаться моментом. Но на свою следующую поездку в Москву в декабре я уже заказала у мамы борщ и купила билеты в театр".

"Скучаю по всем улицам в центре Москвы"

Программист Даниил Мешков уехал из России пять лет назад. Три года он работал в ЦЕРНе и жил с семьей в Женеве и французском городке Ферне-Вольтер. Потом Даниила пригласили на работу в Amazon, и семья перебралась в Сиэттл.

Конечно, мы вспоминаем Москву и скучаем по ней, но это больше связано с прежним образом жизни и с тем, как строятся отношения между людьми в России, Европе и Америке – у нас, наверное, это называют "духовные скрепы". В каждой стране общество сплочено вокруг определенного набора ценностей, в каждой стране это уникальная комбинация, за счет которой и рождается движущая сила нации. У русских все строится на очень личных отношениях, больше важны персональные связи, а в Штатах больше формальности. Понятие дружбы здесь немного другое: друг – это тот, кого я знаю. Ты пришел на работу и уже для всех friend. У нас есть друг, а есть приятель – у них такого нет. Я скучаю по всем улицам в центре Москвы, постоянно вспоминаю Кропоткинскую, Фрунзенскую – места, где мы жили. Еще вспоминаю Каширку и универ, там я жил в общаге – такой московский индастриал, высотки, заборы везде, неподалеку ЗИЛ, Москва-река – и все дымит. Это был очень сильный контраст по сравнению с тем, как выглядел Саров – небольшой городок, где я рос. Еще я много по чему не скучаю: не скучаю по злым людям, по погоде, по общественному транспорту, стройкам и ощущению безнадеги – может быть, оно было связано со студенчеством и с тем, что ничего не было. То чувство, когда ты гуляешь по центру и видишь Porsche и Maybach, а потом приезжаешь в условное Марьино или Бутово – и привет, Москва".



"В Берлине для русского человека есть все"

Студентка и журналист-фрилансер Ольга Сырова покинула Москву в 2011 году и уехала в Германию, чтобы получить второе высшее образование. Тогда она дописывала диплом для Института журналистики и, не теряя время, поступила на факультет политологии в Берлине. Чтобы было больше времени адаптироваться и осмотреться вокруг, Ольга подала документы не на магистратуру, как многие соотечественники, а на бакалавриат.

На первых порах я скучала по семье, домашнему уюту, потому что первый год жила в маленькой комнате общежития и, хотя со мной на этаже жили другие пять студентов, с которыми мы делили кухню и ванную, такого комфорта, как дома, конечно, не было. Спустя некоторое время я переехала в частную квартиру, и ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону. Что касается самой Москвы, то поначалу я скучала по качественному отечественному театру, потому что в Германии театр мне казался чересчур альтернативным. Со временем я привыкла и к местным постановкам. Кроме того, в Европу часто приезжают с гастролями российские театры. В целом, по самой Москве я не скучала ни тогда, ни сейчас, хотя бы по той простой причине, что в Берлине для русского человека есть все: круглосуточные русские магазины со сметаной, пельменями и солеными огурцами (впрочем, немцы и сами солят превосходно), русские литературные кружки и чтения – интерес к России здесь довольно высок. Русская речь слышна абсолютно на каждом углу. Русскоговорящие, в том числе эмигранты из стран СНГ, – одна из самых крупных диспор в Германии. А Москва? Москва, конечно, сильно изменилась с тех пор, как я уехала. У меня по-прежнему там живут родные и небольшая часть друзей (многие из них либо уже переехали куда-то, либо планируют). Но пока у меня не возникало желания вернуться, потому что Германия стала моим новым домом, где мне просто по-человечески комфортно. У меня есть свой социальный круг, я учусь, работаю. Наконец, я влюбилась в этом городе, и меня многое теперь с ним связывает".

"В Москве легко исполнить любой свой каприз"

В 2014 году маркетолог Мария Сергеева ненадолго поехала учиться в Швецию. Она хотела найти долгосрочную программу и стипендию и остаться там или найти работу в какой-нибудь из стран Европы. Но судьба распорядилась иначе: Мария вышла замуж за соотечественника, который работает в Японии, и переехала к нему в город Цукуба недалеко от Токио, известный своим университетом и большим количеством исследовательских центров.

"Я переехала в Японию, не зная языка и плохо ориентируясь во всем, что касается этой страны, хотя она мне нравится. Иногда мне не хватает возможности получить то, что мне нужно, без больших усилий. Например, когда не надо учить 120 слов, связанных со стрижкой, прежде чем пойти к парикмахеру. Не скажу, что я много скучаю. Если ты меняешь страну, то скучать тебе некогда. Надо учить язык, исследовать новое место жительства, привыкать. В какой-то момент просто понимаешь, что твои представления о родине начинают несколько устаревать. Там другая жизнь, она движется вперед, а в твоем представлении она остается такой же, как и три года назад. И ты остаешься в том же возрасте, в котором уехал. Поэтому ностальгия бывает скорее по прошедшим временам, чем по каким-то местам. Москва всегда была хороша тем, что в ней есть все. Хочешь ночью сделать маникюр? Пожалуйста! Заняться йогой по методике африканских шаманов? Найдется! Купить ингредиенты для блюд индонезийской кухни? Это тоже есть. В Японии не так легко исполнить любой свой каприз – приходится много думать, переводить, спрашивать. Я бываю в Москве каждый год и всегда рада видеть город в хорошую погоду. Я скучаю по посиделкам в кафе и дома с друзьями, по возможности пересечься в любой момент с теми, кого хочу видеть".



"Скучаю по размаху и разнообразию"

Гюзель Зариева последние полтора года живет в британском Кембридже и работает в научной компании. Частые переезды стали для нее образом жизни – это не первая ее эмиграция. В перерыве между долгими поездками за границу Гюзель успела пожить в российской столице, завести друзей и полюбить их харизматичность.

"Я не была москвичкой, но волей судьбы мне пришлось пожить в столице уже после длительной эмиграции, когда мне надо было разобраться в себе. Я сама из маленького города, и мне не очень уютно в мегаполисах, но ради опыта и из интереса я могу с удовольствием пожить некоторое время в любом городе или стране – Москва и была для меня таким пунктом. И все же долговременное пребывание для меня идеально в небольшом городе вблизи мегаполиса, каким уже полтора года является Кембридж. Здесь я работаю координатором в научной компании по производству принтеров для кодировок и баркодов. Не могу сказать, что скучаю по чему-то в Москве, кроме, наверное, размаха и разнообразия. По людям скучаю, по друзьям, по отличным знакомствам с замечательными людьми. А так – любые кафе, рестораны, театры, выставки, музеи и прочее можно найти в какой угодно точке мира, главное – поискать. Мне нравится харизматичность москвичей, особенно представителей среднего класса и интеллигенции – без излишних понтов или снобизма. К счастью, в моей жизни таких людей случалось много, и я благодарна судьбе за то, что свела нас в пути!.



Фотографии предоставлены героями материала.