В Госдуме рассказали, как планируют бороться с вейпами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам профильных комитетов внести предложения о возможном запрете в России вейпов. В 2020 году их уже приравняли к табачным изделиям. Таким образом, сегодня вейпы в РФ нельзя использовать в общественных местах и продавать несовершеннолетним. Разбираемся, действительно ли они настолько опасны для здоровья.



Вейпы под запретом?

В среду, 18 января, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента подготовить предложения о возможном запрете вейпов на территории РФ.

"Давайте мы с вами поручим профильным комитетам – комитету по охране здоровья, комитету по вопросам просвещения, а речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов, комитету по делам молодежи изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов", – сказал он.





Вячеслав Володин председатель Госдумы Если вы будете разговаривать с учителями, они вам обязательно скажут, что у них в письменном столе находятся отобранные у учеников вейпы. Совершенно очевидно: не работают те нормы, которые мы ранее принимали, предоставив право регионам регулировать эти вопросы.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре высказались по поводу обсуждаемого запрета. "Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Летом 2020 года в России был принят закон, который приравнял к табачным изделиям вейпы, электронные сигареты, кальяны и другую никотиносодержащую продукцию. Ими запрещено пользоваться в общественных местах, а также продавать такие товары несовершеннолетним россиянам.

В 2022 году в Госдуму уже вносили законопроект, который предполагал полный запрет вейпов и электронных сигарет. Против такого подхода тогда выступили в Минпромторге. В ведомстве выразили опасения, что это приведет к формированию черного рынка.



Небезопасный товар

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с Москвой 24 поддержала полный запрет продажи вейпов.



Яна Лантратова первый зампред комитета Госдумы по просвещению Сейчас на рынке данной продукции огромную долю составляет контрафактная и просто некачественная, потребление которой приводит к заболеваниям и даже летальным исходам, особенно среди молодежи и детей.

По мнению парламентария, в вопросе регулирования вейпов нужно выработать комплексный подход. Лантратова считает, что одним запретом не обойтись. "Нелегально ввозить все равно продолжат. Поэтому в обязательном порядке нам надо разработать меры борьбы с контрафактом", – объяснила она.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что рабочая группа по вопросу о запрете вейпов представит свои предложения по регулированию их оборота в ближайшее время.





Артем Метелев глава комитета Госдумы по молодежной политике Среди них – возможное приравнивание вейпов к сигаретам, ограничение рекламы вейпов и продаж комплектующих подросткам, ужесточение таможенного контроля в целях недопущения контрафакта, увеличение штрафов при нарушениях, информирование о вреде вейпов в школах.

Между тем президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в беседе с Москвой 24 поддержал инициативу запретить вейпы в России. По словам эксперта, суммарный вред от них ничуть не меньше, чем от обычных сигарет.

"Это маркетинговый ход, когда говорят о безопасности вейпов, потому что в них нет никотина и смол. Во-первых, никотин в некоторых есть. Смол действительно нет. Но в жидкостях для вейпа есть глицерин и пропиленгликоль. Употребление этих веществ в больших количествах вызывает в том числе рак ротовой полости и легких", – предупредил специалист.

Кроме того, состав жидкостей для вейпов в целом довольно непредсказуем, отметил нарколог. По его словам, на данный момент отсутствует система сертификации и учета таких веществ.





Руслан Исаев президент Независимой наркологической гильдии В ходе отдельных тестовых закупок зачастую находят соли тяжелых металлов, которые могут вызывать рак и сердечно-сосудистые заболевания, вплоть до гипертонической болезни, инфаркта.

Кроме того, попадаются редкие химические соединения, чье отдаленное воздействие еще только требует изучения, заключил Исаев.

