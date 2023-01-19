Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 19:02

Общество
Главная / Истории /

В Госдуме рассказали, как планируют бороться с вейпами

Приравнять к сигаретам и не рекламировать: нужно ли в РФ полностью запрещать вейпы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам профильных комитетов внести предложения о возможном запрете в России вейпов. В 2020 году их уже приравняли к табачным изделиям. Таким образом, сегодня вейпы в РФ нельзя использовать в общественных местах и продавать несовершеннолетним. Разбираемся, действительно ли они настолько опасны для здоровья.

Вейпы под запретом?

В среду, 18 января, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента подготовить предложения о возможном запрете вейпов на территории РФ.

"Давайте мы с вами поручим профильным комитетам – комитету по охране здоровья, комитету по вопросам просвещения, а речь идет о детях школьного возраста, которые сейчас все больше и больше подвержены употреблению вейпов, комитету по делам молодежи изучить эти вопросы в приоритетном порядке и внести предложения о возможности запрета вейпов", – сказал он.

Если вы будете разговаривать с учителями, они вам обязательно скажут, что у них в письменном столе находятся отобранные у учеников вейпы. Совершенно очевидно: не работают те нормы, которые мы ранее принимали, предоставив право регионам регулировать эти вопросы.
Вячеслав Володин
председатель Госдумы

В свою очередь, в Роспотребнадзоре высказались по поводу обсуждаемого запрета. "Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения", – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Летом 2020 года в России был принят закон, который приравнял к табачным изделиям вейпы, электронные сигареты, кальяны и другую никотиносодержащую продукцию. Ими запрещено пользоваться в общественных местах, а также продавать такие товары несовершеннолетним россиянам.

В 2022 году в Госдуму уже вносили законопроект, который предполагал полный запрет вейпов и электронных сигарет. Против такого подхода тогда выступили в Минпромторге. В ведомстве выразили опасения, что это приведет к формированию черного рынка.

Небезопасный товар

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с Москвой 24 поддержала полный запрет продажи вейпов.

Сейчас на рынке данной продукции огромную долю составляет контрафактная и просто некачественная, потребление которой приводит к заболеваниям и даже летальным исходам, особенно среди молодежи и детей.
Яна Лантратова
первый зампред комитета Госдумы по просвещению

По мнению парламентария, в вопросе регулирования вейпов нужно выработать комплексный подход. Лантратова считает, что одним запретом не обойтись. "Нелегально ввозить все равно продолжат. Поэтому в обязательном порядке нам надо разработать меры борьбы с контрафактом", – объяснила она.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил, что рабочая группа по вопросу о запрете вейпов представит свои предложения по регулированию их оборота в ближайшее время.

Среди них – возможное приравнивание вейпов к сигаретам, ограничение рекламы вейпов и продаж комплектующих подросткам, ужесточение таможенного контроля в целях недопущения контрафакта, увеличение штрафов при нарушениях, информирование о вреде вейпов в школах.
Артем Метелев
глава комитета Госдумы по молодежной политике

Между тем президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в беседе с Москвой 24 поддержал инициативу запретить вейпы в России. По словам эксперта, суммарный вред от них ничуть не меньше, чем от обычных сигарет.

"Это маркетинговый ход, когда говорят о безопасности вейпов, потому что в них нет никотина и смол. Во-первых, никотин в некоторых есть. Смол действительно нет. Но в жидкостях для вейпа есть глицерин и пропиленгликоль. Употребление этих веществ в больших количествах вызывает в том числе рак ротовой полости и легких", – предупредил специалист.

Кроме того, состав жидкостей для вейпов в целом довольно непредсказуем, отметил нарколог. По его словам, на данный момент отсутствует система сертификации и учета таких веществ.

В ходе отдельных тестовых закупок зачастую находят соли тяжелых металлов, которые могут вызывать рак и сердечно-сосудистые заболевания, вплоть до гипертонической болезни, инфаркта.
Руслан Исаев
президент Независимой наркологической гильдии

Кроме того, попадаются редкие химические соединения, чье отдаленное воздействие еще только требует изучения, заключил Исаев.

Читайте также

Носатов Иван

обществоистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика