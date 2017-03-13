Ухудшение погоды ожидается в Москве в середине недели

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Ухудшение погоды ожидается в середине этой недели в столичном регионе, сообщает погодный центр "Фобос".

В понедельник и вторник в городе будет тепло и без осадков. В понедельник, 13 марта, днем воздух прогреется до 8–10 градусов тепла. Во вторник ожидается аналогичная температура.

Однако уже в среду днем характер погоды изменится – местами пройдут небольшие дожди. В ночь на среду столбики термометров будут показывать минусовые значения – 1–3 градуса мороза в столице и до минус 5 по области. Днем, тем не менее, ожидается 5–7 градусов тепла и усиление юго-западного ветра до 5–10 метров в секунду.

В ночь на четверг ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами также пройдут небольшие дожди. Ночью столбики термометров будут опускаться до минус 2 градусов. Днем же воздух прогреется до 8 градусов тепла.

В пятницу, 17 марта, над регионом вновь начнет укреплять позиции антициклон, осадки прекратятся. Днем ожидается до плюс 7 градусов тепла.