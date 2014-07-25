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Общество

25 июля 2014, 12:13

Столичных госслужащих начали обучать работе с соцсетями

образование обучение соцсети госслужащие городское управление

Фото: hr.mos.ru

Госслужащих Москвы начали обучать работе с социальными медиа. Новые знания уже получили около 60 представителей управ, департаментов и управлений, сообщается на портале Управления государственной службы и кадров столичного правительства.

Отмечается, что обучение по теме "Управление репутацией органа власти через социальные медиа" было запущено по просьбам самих чиновников столицы. В рамках лекций госслужащих учат работать с площадками в социальных сетях и выстраивать digital-стратегию.

Первую лекцию по работе органов исполнительной власти с социальными сетями провела для чиновников начальник Управления по связям с общественностью Московского городского университета управления правительства Москвы (МГУУ правительства Москвы) Наталья Цымбаленко. На занятии госслужащие узнали о правильной подаче информации, отличии языка соцсетей от стандартных официальных материалов, публикуемых на сайтах госучреждений, а также о том, как оперативно отвечать на пожелания и вопросы граждан, оставленные через странички в социальных медиа.

Социальные сети – непременная составляющая медиа-стратегии практически любой организации. Годовые затраты некоторых крупных компаний на продвижение социальных сетей составляют около 20 миллионов рублей. Кроме того, по данным экспертов, аудитория соцсетей в России практически равна телеаудитории.

В столичном правительстве уверены, что социальные медиа являются важным инструментом для связи с жителями города, активного диалога с ними в режиме реального времени.


В Управлении госслужбы и кадров московского правительства отмечают, что количество подписчиков на некоторых "подведомственных" им соцплощадках достаточно велико. Так, на официальную страницу столичного департамента культуры на Facebook подписаны более 10 тысяч человек, у департамента градостроительной политики в той же сети - 5 тысяч постоянных читателей.

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