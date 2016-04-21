Минобрнауки объединило шесть московских вузов

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Министерство образования и науки России объединило шесть столичных вузов. Об этом пишут "Дни.ру".

Так, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (РГГРУ) был присоединен к Российскому государственному университету нефти и газа имени Губкина (РГУНГ).

Московский государственный университет леса (МГУЛ) слился с Московским государственным техническим университетом имени Баумана (МГТУ), а Государственный университет управления (ГУУ) вошел в состав Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА).

Ранее в Минобрнауки поступили обращения от ученых советов этих вузов с обоюдным предложением по объединению. По итогам состоявшегося обсуждения все предложения были поддержаны.

Отметим, в прошлом году Минобрнауки уже принимало решения о слиянии вузов. В январе Московский государственный индустриальный университет (МГИУ) стал структурным подразделением Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ).

В феврале комиссия министерства приняла решение о присоединении Московского гуманитарного государственного университета имени Шолохова к Московскому педагогическому государственному университету (МПГУ).

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) был присоединен к Российскому экономическому университету имени Плеханова.

В апреле Минобрнауки утвердило присоединение Российского государственного технологического университета имени Циолковского (МАТИ) к Московскому авиационному институту (МАИ).

В июне на базе Московского государственного университета радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) и Московского государственного университета тонких химических технологий имени Ломоносова (МИТХТ) был создан новый вуз – Московский технологический университет (МТУ).