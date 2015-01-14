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Общество

14 января 2015, 20:42

К 70-летию Великой Победы для школьников открыли виртуальный музей

образование школьники олимпиады семейная и молодёжная политика виртуальный музей

Фото: vov.mgutm.ru

Московские школьники смогут узнать о героях Великой Отечественной войны, посетив онлайн-музей "Солдаты Победы", созданный к 70-летию Великой Победы, сообщает пресс-служба департамента образования.

Участники виртуальной экскурсии смогут увидеть медали и награды, послушать лекции об истории своей страны в новом виртуальном музее. Также школьников познакомят с воспоминаниями ветеранов о войне на основе интервью, писем и дневников времен ВОВ.

Кроме того, ученики московских школ смогут принять участие в олимпиаде, где проверят свои знания по истории Великой Отечественной войны.

Онлайн-музей включает разделы: "Школьные музеи", "Творцы Победы", "Воспоминания", "Что я знаю о войне", "Хронограф", "Библиография", "Фалеристика", "Вебинары" и другие. Виртуальная экскурсия будет дополняться новыми материалами.

Интернет-музей "Солдаты Победы" создали в Московском государственном университете технологий имени Разумовского при содействии департамента образования.

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