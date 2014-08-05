Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

05 августа 2014, 18:55

Рособрнадзор приостановил работу пяти московских вузов

образование вузы отзыв лицензии

Фото: ИТАР-ТАСС

Рособрнадзор приостановил работу пяти московских вузов, сообщает пресс-служба ведомства. Деятельность временно прекращают Гуманитарно-прогностический институт, Институт международных экономических отношений, Институт индустрии моды, а также Институт управления, экономики, права и искусства и Международный университет восстановительной медицины.

Кроме того, в список попал и Институт им. Сайидмухаммада-хаджи Абубакарова в Дагестане.

Ссылки по теме

Вузам выдали предписания, в которых указано, что они реализовывали образовательные программы без лицензии, а их фактическое расположение не совпадает с адресом, указанным в лицензии. В предписаниях также говорится, что у них не было специально оборудованных учебных помещений (лингафонных кабинетов, лабораторий, компьютерных классов и других. Преподаватели не имеют специального профессионального образования. У студентов не было условий для питания и медицинского обслуживания. А в библиотеках - основной учебной литературы.

Лицензии этих вузов приостановлены по решениям судов, принятых в конце июня – середине июля. В пресс-службе также отметили, что эти вузы во время приемной кампании не передавали в Федеральную информационную систему ГИА и приема данные о приеме заявлений абитуриентов.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать