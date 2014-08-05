Фото: ИТАР-ТАСС

Рособрнадзор приостановил работу пяти московских вузов, сообщает пресс-служба ведомства. Деятельность временно прекращают Гуманитарно-прогностический институт, Институт международных экономических отношений, Институт индустрии моды, а также Институт управления, экономики, права и искусства и Международный университет восстановительной медицины.

Кроме того, в список попал и Институт им. Сайидмухаммада-хаджи Абубакарова в Дагестане.

Вузам выдали предписания, в которых указано, что они реализовывали образовательные программы без лицензии, а их фактическое расположение не совпадает с адресом, указанным в лицензии. В предписаниях также говорится, что у них не было специально оборудованных учебных помещений (лингафонных кабинетов, лабораторий, компьютерных классов и других. Преподаватели не имеют специального профессионального образования. У студентов не было условий для питания и медицинского обслуживания. А в библиотеках - основной учебной литературы.

Лицензии этих вузов приостановлены по решениям судов, принятых в конце июня – середине июля. В пресс-службе также отметили, что эти вузы во время приемной кампании не передавали в Федеральную информационную систему ГИА и приема данные о приеме заявлений абитуриентов.