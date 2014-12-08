Елка-лабиринт появится в парке МУЗЕОН

Фото: muzeon.ru

Елка-лабиринт появится у главного входа в парк искусств МУЗЕОН 24 декабря. Своими очертаниями дерево напоминает московскую высотку.

Лабиринт – в основе конструкции. По нему могут путешествовать все желающие. Вымпел елки отличается от основы, он представлен в виде многоствольной флейты.

"Я сразу решил, что елка должна быть интерактивной, так родилась идея лабиринта, а вслед за ней возникло желание придать конструкции более выраженный архитектурный облик по сравнению с классическим конусом. Так появился силуэт, отсылающий к московским высоткам", - сообщил автор объекта, художник и мультимедиа-дизайнер Алексей Рюмин.

Добавим, что автор елки-лабиринта преподает в Школе дизайна НИУ ВШЭ. Рюмин также создал цикл проектов в жанре "бумажной архитектуры". В числе его работ – музыкальные клипы, анимационные и документальные фильмы, видео-арт.

Напомним, что для украшения Москвы к Новому году разработали концепцию праздничного оформления. Об этом M24.ru сообщил руководитель департамента СМИ и рекламы Владимир Черников. Концепция получила название "Серпантин огней" и была создана с учетом особенностей столичной архитектуры. К Новому году на улицах столицы появятся яркие праздничные плакаты, искусственные ели, световые инсталляции и заработают рождественские ярмарки.