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Наземный транспорт

30 июля 2014, 16:31

В ночь с 1 на 2 августа троллейбус №63 заменят на автобус

наземный транспорт автобусы Рязанский проспект маршрут ночной троллейбус

Фото: m24.ru

В связи с реконструкцией Рязанского проспекта в ночь с 1 на 2 августа Мосгортранс отменяет рейс ночного троллейбуса №63, который следует по маршруту "138 квартал Выхино-Лубянская площадь", передает Агентство "Москва".

Для удобства пассажиров организуют компенсационный автобус №63Н, он будет курсировать по тому же маршруту, что и троллейбус.

"Москва строится": Реконструкция Рязанского проспекта

Напомним, что реконструкция Рязанского проспекта будет закончена к сентябрю этого года. По окончании работ пропускная способность Рязанки и Волгоградского проспектов увеличится на 20-25 процентов.

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Проект реконструкции Рязанского проспекта предусматривает строительство пяти эстакад, пятнадцати подземных и двух подземных пешеходных переходов и реконструкцию двух существующих переходов. Также планируется построить две перехватывающих парковки на 1050 мест в общей сложности.

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