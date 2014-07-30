В 2015 году на дорогах Великобритании появятся машины без водителей

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В Великобритании первые автомобили без водителей будут перевозить пассажиров и грузы уже в 2015 году, сообщило в среду агентство ИТАР-ТАСС.

Необходимые изменения в законодательстве вступят в силу в январе 2015 года. Автомобили без водителя появятся на британских дорогах в качестве эксперимента. В программе внедрения такого средства передвижения, финансирование которой обойдется почти в 17 миллионов долларов, смогут поучаствовать три города, которые будут выбраны путем голосования. "Самоходные" автомобили будут испытываться на городских улицах от полутора до трех лет. Управляться такие авто будут с помощью систем сенсоров и видеокамер.

Для страховых компаний такие средства передвижения составляют особый интерес из-за вопроса ответственности. По словам представителей компании Google, которая уже давно проводит подобные эксперименты, использование автомобилей без водителя будет способствовать снижению количества аварий на 90%.

"Если данные Google окажутся верными, то обладателям таких авто страховка обойдется гораздо дешевле", - цитирует агентство слова Кевина Пратта, пресс-секретаря компании Moneysupermarket, которая специализируется на сравнении цен на услуги британских страховых компаний.