"Мослекторий" покажет судебный процесс над гомеопатией

30 ноября в Культурном центре ЗИЛ будет вершиться правосудие. На судебном заседании "Национальный совет по гомеопатии" выступит с обвинительным словом против журнала "Вокруг света". Эксперты будут рассуждать об эффективности гомеопатической терапии на основании научных данных. У каждого спикера будет пятнадцать минут на то, чтобы убедить в своей правоте присутствующих. Список участников:

кандидат биологических наук, лауреат премии "Просветитель" Александр Панчин. Он расскажет, почему даже умные люди становятся жертвами мошенников;

врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Он зачитает отрывки из "священной книги" гомеопатов "Органона" Самуэля Ганемана и укажет на противоречия в тексте;

научный журналист, лауреат премии "Просветитель" и автор "подсудной" статьи в журнале "Вокруг света" Ася Казанцева. Она приведет примеры из гомеопатической практики;

доктор медицинских наук, профессор НИУ-ВШЭ, президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов. Он объяснит, почему положительный эффект от гомеопатии – всего лишь иллюзия;

после слушаний на все вопросы прессы ответит главный редактор журнала "Вокруг света" Сергей Апресов.

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