"Мослекторий" покажет судебный процесс над гомеопатией

30 ноября в Культурном центре ЗИЛ будет вершиться правосудие. На судебном заседании "Национальный совет по гомеопатии" выступит с обвинительным словом против журнала "Вокруг света". Эксперты будут рассуждать об эффективности гомеопатической терапии на основании научных данных. У каждого спикера будет пятнадцать минут на то, чтобы убедить в своей правоте присутствующих. Список участников:
- кандидат биологических наук, лауреат премии "Просветитель" Александр Панчин. Он расскажет, почему даже умные люди становятся жертвами мошенников;
- врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Он зачитает отрывки из "священной книги" гомеопатов "Органона" Самуэля Ганемана и укажет на противоречия в тексте;
- научный журналист, лауреат премии "Просветитель" и автор "подсудной" статьи в журнале "Вокруг света" Ася Казанцева. Она приведет примеры из гомеопатической практики;
- доктор медицинских наук, профессор НИУ-ВШЭ, президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов. Он объяснит, почему положительный эффект от гомеопатии – всего лишь иллюзия;
- после слушаний на все вопросы прессы ответит главный редактор журнала "Вокруг света" Сергей Апресов.
Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 30 ноября в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание. Редакция m24.ru сохраняет нейтральную позицию в споре.