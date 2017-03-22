Российские ученые разработали приложение, считающее число зерен в колосе

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Специалисты Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН разработали приложение для смартфонов SeedCounter, позволяющее узнавать информацию о количестве и качестве зерен в колосе пшеницы, сообщает пресс-служба ИЦиГ.

При изучении урожайности различных сортов пшеницы одним из этапов анализа является подсчет количества зерен в колосе растения, отмечается в сообщении пресс-службы. Этот процесс, как правило, проводится вручную и занимает много времени. Разработанное приложение позволяет автоматизировать этот процесс и значительно расширить объем первичной информации.

Теперь для получения необходимых данных требуется лишь поместить зерна на белый лист бумаги и сфотографировать их. Программа самостоятельно произведет необходимые подсчет, масштабирование и обмеры зерен, а затем оформит результаты в виде готового отчета.

Пользователями приложения могут стать не только биологи из научных экспедиций, но и сотрудники многочисленных селекционных станций, а также агрономы сельхозпредприятий и даже школьники и студенты.

Приложение совместимо с различными мобильными устройствами, работающими на платформе Android, и не требует доступ в интернет. За один месяц приложение, которое находится в свободном доступе, на Play Market скачали свыше тысячи раз.