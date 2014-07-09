Ученые научились прогнозировать болезнь Альцгеймера

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Ученые изобрели новый метод анализа крови, который позволит с почти 90-процентной вероятностью выявить предрасположенность человека к болезни Альцгеймера. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Alzheimer's & Dementia.
Исследователи сравнили состав крови у 452 здоровых людей, 220 людей с незначительными когнитивными ухудшениями и 476 пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера. В ходе сравнения ученые выяснили, что у пациентов с незначительными отклонениями есть 87-процентная вероятность развития болезни в течение ближайшего года.
Результаты исследования планируют использовать для тестирования лекарств от старческого слабоумия. Однако эксперты предупреждают, что новые разработки пока не готовы к применению в хирургической практике.
На сегодняшний день лечение синдрома Альцгеймера почти не приносит никаких результатов. Так, с 2002 по 2012 год 99,6% попыток предотвратить или замедлить развитие этого заболевания терпели неудачу. По мнению медиков, это связано с тем, что лечение начинается на слишком позднем этапе, поскольку первые симптомы появляются еще за 10 лет до начала самой болезни.
История вопросаБолезнь Альцгеймера - нейродегенеративное заболевание, наиболее распространенная форма деменции (приобретенного слабоумия). Впервые болезнь была описана в 1906 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером.
Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и редкая форма заболевания - ранний синдром Альцгеймера. Общемировая заболеваемость на 2006 год оценивалась в 26,6 миллионов человек. По прогнозам врачей, к 2050 году число больных может вырасти вчетверо.
У каждого пациента болезнь протекает индивидуально, однако наблюдается ряд общих симптомов. Так, первые заметные проявления очень часто ошибочно связывают с преклонным возрастом или объясняют влиянием стресса, так как на ранних стадиях синдрома происходит расстройство кратковременной памяти.
С развитием болезни Альцгеймера происходит потеря долговременной памяти, а постепенная потеря функций организма ведет к смерти.