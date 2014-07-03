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Наука

03 июля 2014, 20:00

NASA запустило спутник для изучения влияния выбросов углекислого газа

наука космос спутник НАСА углекислый газ

Фото: nasa.gov

С авиабазы Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета-носитель "Дельта-2". Целью программы будет изучение углекислого газа в атмосфере Земли. Сообщение появилось на официальном сайте НАСА.

Orbiting Carbon Observatory-2 (ОСО-2) станет первым космическим аппаратом, способным анализировать содержание углекислого газа в атмосфере на протяжении нескольких сезонов в масштабах всей планеты, в отличие от наземных станций того же назначения. Аппарат поможет ученым проанализировать, как приспосабливается планета к увеличивающемуся объему углекислого газа.

Ракета была запущена 2 июля в 5.56 утра по калифорнийскому времени. Запуск был произведен с восточного побережья США, так как это позволит аппарату пересечь Арктику и Антарктику и снять показатели в каждой точке полета.

Космический корабль имеет на своем борту приборы, которые способны показать из космоса, как Земля "дышит". Оборудование достаточно точное для того, чтобы исследователи могли подсчитать количество молекул углекислого газа в слоях атмосфера. Исходя из этих данных, ученые смогут сделать выводы о том, как рост процента углекислого газа в земной атмосфере влияет на глобальную температуру.

Миссия продлится не менее двух лет.

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