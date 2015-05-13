Актеры кино требуют делить прибыль между всеми участниками картины

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Актеры кино собираются устроить митинг против произвола продюсеров в столице. Они хотят потребовать ратификации Пекинского договора Всемирной организации интеллектуальной собственности в России, согласно которому прибыль от проката картины должна распределяться между всеми участниками, в не доставаться продюсерам целиком.

Председатель независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что не менее важной проблемой является безопасность актеров на площадках.

"Известные актеры зарабатывают достаточно хорошо, но не столько, сколько их коллеги в Европе или США. Я бы акцентировал внимание на другом вопросе. Наше требование было таким: чтобы наш продюсерский цех стал объединением работодателей, с которым можно вести конкретный диалог. Недавно на съемках произошел несчастный случай, на актера наехал автомобиль. Это показало, что отсутствует нормативно-правовая база, которая регулирует хотя бы охрану труда на съемках. Они прикрываются большими гонорарами, а на площадках люди рискуют своей жизнью", - сказал он.

Как пишут "Известия", митинг состоится в 20-х числах мая в центре Москвы. Организаторами выступили независимый профсоюз актеров театра и кино, партия Союз труда и Межрегиональный профсоюз телеиндустрии и радиовещания. Организаторы митинга потребуют внести в трудовой кодекс пункт "Особенности регулирования труда работников кино".

"Известиям" Кирис также заявил, что актеры, всю жизнь работающие по контрактам, получают минимальную пенсию. "По нашему законодательству, если актер всю жизнь работает только в кино и каждый раз вынужден заключать контракт, при выходе на пенсию он получит минимальную сумму и окажется за чертой бедности", - отметил он.