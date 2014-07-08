Мистический сериал о женщине-астронавте с Холли Берри стартует 9 июля

Холли Берри. Фото: www.facebook.com/ExtantCBS

В эту среду, 9 июля, состоится премьера мистического сериала о женщине-астронавте с Холли Берри в главной роли. Исполнительным продюсером триллера "За пределами" (Extant) выступил Стивен Спилберг.

Героиня оскароносной Холли Берри вернулась с космической станции "Серафима", на которой она в одиночестве провела 13 месяцев. Несмотря на то, что на борту, кроме женщины, никого не должно было быть, по приезду доктор заявляет, что астронавт… беременна. Более того, выясняется, что на борту сохранились не все видеозаписи пребывания женщины в экспедиции: одна из них стерта.

У героини Берри, между тем, есть и другие проблемы. К примеру, ее маленький сын Итон оказывается роботом, которого в рамках научной программы наделяет человечностью муж.

Мистика все сгущается, и главной героине то кто-то хочет помочь разобраться во всем случившемся, то – помешать.

Запланировано, что в первом сезоне многообещающей драмы будет 13 эпизодов. Показывать сериал будут на американском телеканале CBS. У нас права на трансляцию - у Amediateka.