Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Сериалы

08 июля 2014, 13:20

Мистический сериал о женщине-астронавте с Холли Берри стартует 9 июля

мистика сериалы Холли Берри Стивен Спилберг триллеры

Холли Берри. Фото: www.facebook.com/ExtantCBS

В эту среду, 9 июля, состоится премьера мистического сериала о женщине-астронавте с Холли Берри в главной роли. Исполнительным продюсером триллера "За пределами" (Extant) выступил Стивен Спилберг.

Героиня оскароносной Холли Берри вернулась с космической станции "Серафима", на которой она в одиночестве провела 13 месяцев. Несмотря на то, что на борту, кроме женщины, никого не должно было быть, по приезду доктор заявляет, что астронавт… беременна. Более того, выясняется, что на борту сохранились не все видеозаписи пребывания женщины в экспедиции: одна из них стерта.

У героини Берри, между тем, есть и другие проблемы. К примеру, ее маленький сын Итон оказывается роботом, которого в рамках научной программы наделяет человечностью муж.

Мистика все сгущается, и главной героине то кто-то хочет помочь разобраться во всем случившемся, то – помешать.

Запланировано, что в первом сезоне многообещающей драмы будет 13 эпизодов. Показывать сериал будут на американском телеканале CBS. У нас права на трансляцию - у Amediateka.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать