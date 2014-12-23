Как изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Департамент транспорта опубликовал информацию о новых билетных тарифах. С 1 февраля 2015 года в Москве и области изменятся цены на проезд в метро и наземном транспорте. Кроме того, некоторые проездные билеты приобретут новые функции.
Наземный транспорт с февраля 2015
С февраля студенты смогут ездить в пригородных автобусах по льготным проездным на наземный транспорт. Стоимость студенческих проездных ТАТ не изменится и останется на уровне 230 рублей.
Водители наземного транспорта начнут продавать билеты не на 4, а на 3 поездки. Стоить они будут 100 рублей.
Метро с февраля 2015
В метро в феврале появится специальный проездной для льготного проезда групп. Он будет действовать во время каникул и различных массовых мероприятий.
Цены на билеты ТАТ с февраля 2015
История вопросаС 1 августа 2013 года Москва разделилась на две тарифные зоны. В тарифную зону "А" вошли "старая" Москва и Новомосковский округ, а зона "Б" включила Троицкий и Зеленоградский округа. Цены на транспортные билеты с этого момента рассчитываются в зависимости от территории.
Проездные "Мосгортранс" на наземный транспорт:
|1 поездка
|40 рублей
|1 провоз багажа
|60 рублей
|2 поездки
|80 рублей
|3 поездки (можно купить у водителя)
|100 рублей
|5 поездок
|125 рублей
|11 поездок
|235 рублей
|20 поездок
|400 рублей
|40 поездок
|800 рублей
|60 поездок
|850 рублей
Месячный билет на проезд в пригородном автобусе с февраля следующего года будет стоить 1800 рублей.
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Смарт-карта на наземный транспорт без лимита поездок:
|30 дней
|930 рублей
|90 дней
|2400 рублей
|365 дней
|8000 рублей
Для тех, кто использует электронное приложение к банковской карте и к электронному средству платежей (карте "Тройка"), одна поездка на наземном транспорте с февраля обойдется в 29 рублей.
Фото: ТАСС/Юрий Рыдалев
Проездные билеты на наземный транспорт в зоне Б и на переходном участке
|1 поездка
|30 рублей
|1 провоз багажа
|60 рублей
|2 поездки
|60 рублей
|3 поездки
|100 рублей
|5 поездок
|125 рублей
|11 поездок
|235 рублей
|20 поездок
|400 рублей
|40 поездок
|800 рублей
|60 поездок
|850 рублей
Фото: M24.ru
Смарт-карта без лимита поездок в зоне Б
|30 дней
|930 рублей
|90 дней
|2400 рублей
|365 дней
|8000 рублей
Билет на одну поездку на автобусе, курсирующем между зонами А и Б, будет стоить 55 рублей. Месячный билет на такие автобусы можно будет приобрести за 1600 рублей.
Цены на билеты в метро с февраля 2015
Месячный льготный билет для студентов не подорожает, его стоимость составит 350 рублей.
Одна поездка по карте "Тройка" в метро с февраля обойдется в 30 рублей.
Фото: M24.ru
Цены на единые билеты с февраля 2015
Проездные билеты с лимитом поездок
|1 поездка (можно купить у водителя)
|50 рублей
|2 поездки
|100 рублей
|5 поездок
|180 рублей
|11 поездок
|360 рублей
|20 поездок
|580 рублей
|40 поездок
|1160 рублей
|60 поездок
|1400 рублей
Фото: M24.ru
Транспортные смарт-карты без лимита поездок
|1 сутки
|210 рублей
|3 суток
|400 рублей
|7 суток
|800 рублей
|30 дней
|2000 рублей
|90 дней
|5000 рублей
|365 дней
|18200 рублей
Билеты "90 минут"
|1 поездка
|60 рублей
|2 поездки
|120 рублей
|5 поездок
|260 рублей
|11 поездок
|550 рублей
|20 поездок
|900 рублей
|40 поездок
|1800 рублей;
|60 поездок
|2100 рублей
|1 поездка на метро или монорельсе и/или неограниченное количество поездок на наземном транспорте
|46 рублей