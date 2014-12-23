Как изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Департамент транспорта опубликовал информацию о новых билетных тарифах. С 1 февраля 2015 года в Москве и области изменятся цены на проезд в метро и наземном транспорте. Кроме того, некоторые проездные билеты приобретут новые функции.

Наземный транспорт с февраля 2015





С февраля студенты смогут ездить в пригородных автобусах по льготным проездным на наземный транспорт. Стоимость студенческих проездных ТАТ не изменится и останется на уровне 230 рублей.

Водители наземного транспорта начнут продавать билеты не на 4, а на 3 поездки. Стоить они будут 100 рублей.

Метро с февраля 2015



В метро в феврале появится специальный проездной для льготного проезда групп. Он будет действовать во время каникул и различных массовых мероприятий.

Цены на билеты ТАТ с февраля 2015

История вопроса С 1 августа 2013 года Москва разделилась на две тарифные зоны. В тарифную зону "А" вошли "старая" Москва и Новомосковский округ, а зона "Б" включила Троицкий и Зеленоградский округа. Цены на транспортные билеты с этого момента рассчитываются в зависимости от территории. С 1 августа 2013 года Москва разделилась на две тарифные зоны. В тарифную зону "А" вошли "старая" Москва и Новомосковский округ, а зона "Б" включила Троицкий и Зеленоградский округа. Цены на транспортные билеты с этого момента рассчитываются в зависимости от территории.



Проездные "Мосгортранс" на наземный транспорт:





1 поездка 40 рублей 1 провоз багажа 60 рублей 2 поездки 80 рублей 3 поездки (можно купить у водителя) 100 рублей 5 поездок 125 рублей 11 поездок 235 рублей 20 поездок 400 рублей 40 поездок 800 рублей 60 поездок 850 рублей

Месячный билет на проезд в пригородном автобусе с февраля следующего года будет стоить 1800 рублей.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин



Смарт-карта на наземный транспорт без лимита поездок:





30 дней 930 рублей 90 дней 2400 рублей 365 дней 8000 рублей

Для тех, кто использует электронное приложение к банковской карте и к электронному средству платежей (карте "Тройка"), одна поездка на наземном транспорте с февраля обойдется в 29 рублей.

Фото: ТАСС/Юрий Рыдалев

Проездные билеты на наземный транспорт в зоне Б и на переходном участке





1 поездка 30 рублей 1 провоз багажа 60 рублей 2 поездки 60 рублей 3 поездки 100 рублей 5 поездок 125 рублей 11 поездок 235 рублей 20 поездок 400 рублей 40 поездок 800 рублей 60 поездок 850 рублей

Фото: M24.ru

Смарт-карта без лимита поездок в зоне Б





30 дней 930 рублей 90 дней 2400 рублей 365 дней 8000 рублей

Билет на одну поездку на автобусе, курсирующем между зонами А и Б, будет стоить 55 рублей. Месячный билет на такие автобусы можно будет приобрести за 1600 рублей.

Цены на билеты в метро с февраля 2015

Месячный льготный билет для студентов не подорожает, его стоимость составит 350 рублей.

Одна поездка по карте "Тройка" в метро с февраля обойдется в 30 рублей.

Фото: M24.ru

Цены на единые билеты с февраля 2015

Проездные билеты с лимитом поездок





1 поездка (можно купить у водителя) 50 рублей 2 поездки 100 рублей 5 поездок 180 рублей 11 поездок 360 рублей 20 поездок 580 рублей 40 поездок 1160 рублей 60 поездок 1400 рублей

Фото: M24.ru

Транспортные смарт-карты без лимита поездок





1 сутки 210 рублей 3 суток 400 рублей 7 суток 800 рублей 30 дней 2000 рублей 90 дней 5000 рублей 365 дней 18200 рублей

Билеты "90 минут"

