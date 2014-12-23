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23 декабря 2014, 18:00

Как изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте

метро транспорт наземный транспорт проездные билеты

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Департамент транспорта опубликовал информацию о новых билетных тарифах. С 1 февраля 2015 года в Москве и области изменятся цены на проезд в метро и наземном транспорте. Кроме того, некоторые проездные билеты приобретут новые функции.

Наземный транспорт с февраля 2015


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С февраля студенты смогут ездить в пригородных автобусах по льготным проездным на наземный транспорт. Стоимость студенческих проездных ТАТ не изменится и останется на уровне 230 рублей.

Водители наземного транспорта начнут продавать билеты не на 4, а на 3 поездки. Стоить они будут 100 рублей.

Метро с февраля 2015


В метро в феврале появится специальный проездной для льготного проезда групп. Он будет действовать во время каникул и различных массовых мероприятий.

Цены на билеты ТАТ с февраля 2015

История вопроса

С 1 августа 2013 года Москва разделилась на две тарифные зоны. В тарифную зону "А" вошли "старая" Москва и Новомосковский округ, а зона "Б" включила Троицкий и Зеленоградский округа. Цены на транспортные билеты с этого момента рассчитываются в зависимости от территории.


Проездные "Мосгортранс" на наземный транспорт:


1 поездка40 рублей
1 провоз багажа60 рублей
2 поездки80 рублей
3 поездки (можно купить у водителя)100 рублей
5 поездок125 рублей
11 поездок235 рублей
20 поездок400 рублей
40 поездок800 рублей
60 поездок850 рублей

Месячный билет на проезд в пригородном автобусе с февраля следующего года будет стоить 1800 рублей.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин


Смарт-карта на наземный транспорт без лимита поездок:


30 дней930 рублей
90 дней2400 рублей
365 дней8000 рублей

Для тех, кто использует электронное приложение к банковской карте и к электронному средству платежей (карте "Тройка"), одна поездка на наземном транспорте с февраля обойдется в 29 рублей.

Фото: ТАСС/Юрий Рыдалев

Проездные билеты на наземный транспорт в зоне Б и на переходном участке


1 поездка30 рублей
1 провоз багажа60 рублей
2 поездки60 рублей
3 поездки100 рублей
5 поездок125 рублей
11 поездок235 рублей
20 поездок400 рублей
40 поездок800 рублей
60 поездок850 рублей

Фото: M24.ru

Смарт-карта без лимита поездок в зоне Б


30 дней930 рублей
90 дней2400 рублей
365 дней8000 рублей

Билет на одну поездку на автобусе, курсирующем между зонами А и Б, будет стоить 55 рублей. Месячный билет на такие автобусы можно будет приобрести за 1600 рублей.

Цены на билеты в метро с февраля 2015

Месячный льготный билет для студентов не подорожает, его стоимость составит 350 рублей.

Одна поездка по карте "Тройка" в метро с февраля обойдется в 30 рублей.

Фото: M24.ru

Цены на единые билеты с февраля 2015

Проездные билеты с лимитом поездок


1 поездка (можно купить у водителя)50 рублей
2 поездки100 рублей
5 поездок180 рублей
11 поездок360 рублей
20 поездок580 рублей
40 поездок1160 рублей
60 поездок1400 рублей

Фото: M24.ru

Транспортные смарт-карты без лимита поездок


1 сутки210 рублей
3 суток400 рублей
7 суток800 рублей
30 дней2000 рублей
90 дней5000 рублей
365 дней18200 рублей

Билеты "90 минут"


1 поездка60 рублей
2 поездки120 рублей
5 поездок260 рублей
11 поездок550 рублей
20 поездок900 рублей
40 поездок1800 рублей;
60 поездок2100 рублей
1 поездка на метро или монорельсе и/или неограниченное количество поездок на наземном транспорте46 рублей

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