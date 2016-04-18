Камеры в метро будут сканировать лица пассажиров

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В московском метро до конца года заработает система интеллектуального видеонаблюдения. Об этом сообщил начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал, как будет работать эта система.

"Сомневаюсь в том, что лица будут распознаваться и отслеживаться. Но определенная польза от такой системы будет. Есть более простая задача – выявление подозрительных лиц по их поведению. Видимо, будет поступать автоматический сигнал о том, что какое-то лицо ведет себя подозрительно. Можно будет дополнительно посмотреть запись с камеры и направить туда работников полиции", – сказал он.

По словам Янкова, сейчас в метро установлены довольно старые камеры, которые просто передают картинку, но не проводят никакого анализа.

В метро появится система интеллектуального видеонаблюдения

Как рассказал Пегов "Известиям", на входах на станции и на всех платформах будут установлены специальные камеры, серьезно отличающиеся от существующих. По его словам, скан лица пассажира будет сверяться с базами данных правоохранительных органов на втором этапе внедрения системы.

Умная система будет отслеживать перемещения людей и замечать человека, который слишком долго стоит на платформе. Камеры обратят внимание и на бесхозные вещи, на пассажиров с подозрительным поведением, то есть заметят любую излишнюю активность. В случае необходимости, сервис передаст сигнал службе безопасности. Система также поможет в регулировании пассажиропотоков. До конца года в метро одновременно заработают около 20 тысяч устройств.