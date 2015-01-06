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Москва 24

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Город

06 января 2015, 15:11

В ночь на 7 января метро будет работать дольше обычного

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В ночь на Рождество продлят работу общественного транспорта

В ночь с 6 на 7 января метрополитен будет работать до двух часов ночи, сообщает телеканал "Москва 24".

Кроме того, автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить до трех часов ночи, то есть на два часа дольше обычного. С полным списком маршрутов можно ознакомиться на сайте Мосгортранса.

Добавим, что 6 января верующие отмечают Сочельник - канун Рождества. В православной традиции это последний день рождественского поста. С появлением на небе первой звезды, символизирующей Вифлеемскую, на стол выставляют угощение - сочиво - зерна размоченной пшеницы с медом и фруктами.

Службы пройдут во всех православных храмах. Главное рождественское богослужение начнется в 23 часа.

Ранее сообщалось, что все российские церкви и храмы перед Рождеством проверят на противопожарную безопасность. Как сообщил глава МЧС Владимир Пучков, здания и территории осмотрят перед праздником, а 7 и 8 января инспекторы будут работать в усиленном режиме.

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