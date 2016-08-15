Благодаря ЕР около 45 тыс человек получат дополнительные средства реабилитации

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Нуждающихся москвичей обеспечат медицинскими изделиями и средствами реабилитации за счет городского бюджета. Соответствующее постановление было принято на заседании президиума правительства Москвы.

Документ разработан по инициативе столичного регионального отделения партии "Единая Россия" по итогам дискуссии в рамках форума "За равные права и равные возможности", который прошел в апреле этого года.

Участники форума обратили внимание, что в соответствующий федеральный перечень не включен ряд медицинских изделий, в которых нуждаются инвалиды, страдающие различными заболеваниями.

Для решения проблемы правительство Москвы решило утвердить перечень технических средств реабилитации медицинского назначения (ТСР) и медицинских изделий и расширить список категорий граждан, имеющих на них право.

В частности, теперь необходимые медицинские изделия могут получить москвичи без инвалидности, имеющие ограничения жизнедеятельности и медицинские показания. В дополнительные перечни ТСР и медицинских изделий включили традиционные и новейшие препараты.

Среди них: слуховые аппараты, очки для коррекции зрения, трахеостомические трубки, гастростомические трубки, инфузионные линии парентерального питания детям, откашливатели, аппараты неинвазивной вентиляции легких, наборы расходных материалов для инсулиновой помпы и наборы для дозаправки баклофена.

Ожидается, что включенные в новый перечень медицинские изделия смогут получать около 45 тысяч человек в год.

Форум в поддержку инвалидов "За равные права и равные возможности", организованный столичным отделением партии "Единая Россия", состоялся в апреле 2016 года.

Его делегатами стали граждане с ограниченными возможностями, представители некоммерческих организаций инвалидов, а также общественники всех московских районов и административных округов. Дискуссии прошли на пяти тематических площадках: "Безбарьерная среда", "Дети-инвалиды", "Спорт, культура, искусство", "Образование и занятость инвалидов" и "Социальная поддержка инвалидов и толерантность общества".