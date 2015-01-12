В 2014 году в столице открыли 24 современных детских сада - Собянин

На юго-востоке Москвы открыт новый детский сад

В 2014 году в Москве открыли 24 новых детских сада, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра нового дошкольного учреждения в Нижегородском районе на юго-востоке города.

"В прошлой году в целом мы ввели 24 детских современных сада. Это один из тех детских садов, которые мы запустили в прошедшем году. В этом году будут также построены несколько десятков новых детских садов", - сказал Сергей Собянин.

В 2014 году в Москве было построено 24 новых детских сада

По его словам, хотя темпы прибавления детей не такие большие, как в предыдущие годы, количество ребят, посещающих детские сады, будет расти за счет смещения возрастной группы. "В прошлом году мы уже с трех лет перешли на два с половиной года. Поэтому постараемся принимать всех тех, кто подает заявки в детские сады", - добавил мэр.

По словам Сергея Собянина, в прошлом году 16 садиков построили за счет городского бюджета, а 8 – за счет инвесторов в рамках исполнения обязательств перед городом.

"Москва в цифрах": Детские сады в новом году

Детский сад на Нижегородской улице возвели менее чем за 1 год - строительство здания велось с февраля по декабрь прошлого года. Площадь трехэтажного детсада составила 4,3 тысячи квадратных метров.

Здание рассчитано на 300 мест и полностью приспособлено для детей с ограниченными возможностями – для них оборудованы лифт, поручни, пандусы и туалетные комнаты. Кроме того, детский сад оснащен современным оборудованием для обучения и развития детей – компьютерами, телевизорами, мультимедийным игровым столом и интерактивной доской, наборами детских игрушек и развивающих игр.

Новый детский сад стал структурным подразделением средней общеобразовательной школы № 481 имени И.Х. Баграмяна. После открытия в него будут переведены воспитанники дошкольного отделения средней школы № 1222, которое закрывается на капитальный ремонт.

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Отметим, в 2013 году в столице построили 30 детских садов почти на 5 тысяч мест. "Мы стабильно ежегодно будем вводить от 30 до 50 детских садов для того, чтобы обеспечить детишек детскими садами, особенно в микрорайонах-новостройках", - отмечал ранее Сергей Собянин.

По его словам, столичные власти также проводят реконструкцию существующих детсадов и в некоторых старых микрорайонах Москвы.

Четыре года назад правительство Москвы утвердило программу по строительству дошкольных учреждений. С тех пор в Москве было построено 133 детских сада на 19, 5 тысяч мест. В октябре принят новый план: до 2017 года возведут еще более 120 садиков. Половину из них построят за счет частных инвесторов.