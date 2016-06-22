Форма поиска по сайту

22 июня 2016, 14:19

Культура

Книжный магазин "Москва" на Воздвиженке объявил о своем закрытии

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Книжный магазин "Москва" на Воздвиженке существует последние дни: в конце июня он закроется. Об этом сообщили на странице магазина в сети Facebook.

"4 года – не шутка! – написали в сообщении сотрудники магазина. – За это время наши покупатели вместе с нами побывали более чем на 400 мероприятиях, учили английский и итальянский языки, смотрели классику мирового кинематографа, играли на нашем знаменитом красном фортепьяно, читали Диккенса вместе с послом Великобритании, не спали вместе с нами четыре "Книжных Бессонницы", а также выпили по нашим подсчетам около 142 000 чашек кофе и протерли 8 лежаков-подушек. А главное, покупали самые разные книги! Спасибо Вам!"

Также сотрудники книжного уточнили, что магазин "Москва" на Тверской продолжит свою ежедневную работу до часа ночи.

литература книжные магазины

