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Литература

02 сентября 2014, 12:59

Опубликована неизвестная ранее глава "Чарли и шоколадной фабрики"

литература публикации Чарли и шоколадная фабрика Роальд Даль

Фото: roalddahl.com

На днях была опубликована ранее неизвестная глава книги "Чарли и шоколадная фабрика" (Charlie and the Chocolate Factory). Потерянную часть обнародовали в честь 50-летия детского бестселлера Роальда Даля.

В 1964 году, когда приключения Чарли были напечатаны впервые, издатели сочли главу слишком аморальной. Долгое время она считалась утерянной, однако была найдена в бумагах Даля после его смерти, в 1990 году.

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Глава должна была стать в книге пятой по счету, сообщает The Guardian. В ней рассказывается о том, как Чарли, его мама и другие гости Вилли Вонки путешествуют по закоулкам фабрики, не упоминавшимся в других частях истории. Это, например, Комната Ванильных Выдумок (Vanilla Fudge Room) с "огромными зубчатыми горами вздора".

В ранее неизвестной главе упоминаются и новые персонажи – Томми Траутбек и Вилбур Райс, которые не появились в финальной редакции "Чарли и шоколадной фабрики". Они игнорируют предупреждение Вилли Вонки, прыгают на вагончики с выдумками и погибают, попав на них прямиком в Комнату Битья и Резки (The Pounding and Cutting Room).

Новое издание книги, в котором появилась ранее неизвестная глава, сопровождается иллюстрациями художника Квентина Блейка.

"Чарли и шоколадную фабрику" дважды экранизировали. В 1971 году фильм снял Джин Уайлдер, в 2005 – Тим Бертон. У Бертона Вилли Вонку, хозяина фабрики, сыграл Джонни Депп.

Роальд Даль - знаменитый английский писатель. Он написал множество романов, рассказов и сказок. Его произведения знамениты неожиданными концовками и черным юмором. Среди самых известный произведений, кроме "Чарли..." - "Матильда" (Matilda), "Мой дядюшка Освальд" (My Uncle Oswald), цикл "Крысолов" (The Ratcatcher) и другие.

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