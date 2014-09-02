Опубликована неизвестная ранее глава "Чарли и шоколадной фабрики"

Фото: roalddahl.com

На днях была опубликована ранее неизвестная глава книги "Чарли и шоколадная фабрика" (Charlie and the Chocolate Factory). Потерянную часть обнародовали в честь 50-летия детского бестселлера Роальда Даля.

В 1964 году, когда приключения Чарли были напечатаны впервые, издатели сочли главу слишком аморальной. Долгое время она считалась утерянной, однако была найдена в бумагах Даля после его смерти, в 1990 году.

Глава должна была стать в книге пятой по счету, сообщает The Guardian. В ней рассказывается о том, как Чарли, его мама и другие гости Вилли Вонки путешествуют по закоулкам фабрики, не упоминавшимся в других частях истории. Это, например, Комната Ванильных Выдумок (Vanilla Fudge Room) с "огромными зубчатыми горами вздора".

В ранее неизвестной главе упоминаются и новые персонажи – Томми Траутбек и Вилбур Райс, которые не появились в финальной редакции "Чарли и шоколадной фабрики". Они игнорируют предупреждение Вилли Вонки, прыгают на вагончики с выдумками и погибают, попав на них прямиком в Комнату Битья и Резки (The Pounding and Cutting Room).

Новое издание книги, в котором появилась ранее неизвестная глава, сопровождается иллюстрациями художника Квентина Блейка.

"Чарли и шоколадную фабрику" дважды экранизировали. В 1971 году фильм снял Джин Уайлдер, в 2005 – Тим Бертон. У Бертона Вилли Вонку, хозяина фабрики, сыграл Джонни Депп.