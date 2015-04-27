Задержаны "домушники", обокравшие квартиры на полмиллиона рублей

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В столице задержали двух подозреваемых в серии квартирных краж на сумму более 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В дежурную часть поступило сообщение о квартирной краже. По словам потерпевшей, неизвестные проникли в ее квартиру, расположенную в одном из домов по Часовой улице, похитили личные вещи и денежные средства.

Преступники были задержаны в рамках оперативно-профилактической операции "Мигрант-Розыск". Злоумышленниками оказались 25-летний уроженец Средней Азии и 61-летний москвич.

Установлена причастность подозреваемых к трем квартирным кражам. Общий материальный ущерб составил более 550 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.