Против вора в законе Шакро Молодого возбудили дело за организацию ОПГ

Фото: снимок с видео/пресс-служба ГУ МВД/ТАСС

Возбуждено уголовное дело на вора в законе Шакро Молодого (Захария Калашова) за организацию преступного сообщества, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительной системе.

По данным источника, постановление о возбуждении дела было подписано еще на прошлой неделе.

При этом адвокат задержанного Александр Гофштейн не подтверждает эту информацию.

"Мне об этом ничего не известно", – сказал защитник.

Шакро Молодой был задержан в подмосковном особняке 11 июля по подозрению в вымогательстве. Тверской суд столицы Суд арестовал Шакро Молодого до 15 августа арестовал криминального авторитетадо 15 августа.

Вор в законе Захарий Калашов останется в заключении до 15 августа

По версии следствия, члены группировки Шакро Молодого участвовали в конфликте с перестрелкой возле ресторана на Рочдельской улице.

Шакро поддерживал сторону дизайнера Фатимы Мисиковой, которая требовала от хозяйки заведения Жанны Ким 8 миллионов рублей за свою работу. Последняя, в свою очередь, позвала на помощь бывшего сотрудника полиции Эдуарда Буданцева.

В результате стрельбы ранены были пять мужчин, двое из них впоследствии скончались.