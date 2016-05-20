Полицейские нашли у москвича почти миллион рублей фальшивых купюр

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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хранении и сбыте фальшивых денег на севере столицы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Полицейские установили, что злоумышленник сбыл поддельную пятитысячную купюру возле обменного пункта на Головинском шоссе. В ходе личного досмотра и осмотра автомобиля у 47-летнего москвича обнаружили и изъяли фальшивые купюры номиналом пять тысяч рублей и сто долларов США на общую сумму около одного миллиона рублей.

Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг" с максимальным наказанием до 8 лет. Помимо этого, полицейские установили дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного.

В конце апреля столичная полиция задержала банду фальшивомонетчиков. По данным следствия, подозреваемые расплатились фальшивой банкнотой номиналом в пять тысяч рублей в одном из магазинов, получив сдачу подлинными деньгами. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны.

При обыске у злоумышленников были обнаружены еще пять поддельных купюр, общим номиналом 25 тысяч рублей.