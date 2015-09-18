Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября 2015, 17:33

Происшествия

Завершено расследование уголовного дела в отношении членов банды наркодилеров

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Завершено расследование уголовного дела против членов банды наркодилеров. Их действия квалифицировали по статье "Производство, сбыт и продажа наркотиков", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По версии следствия, в прошлом году в Западном округе столицы начала свою деятельность преступная группировка торговцев наркотиками. Один из ее участников искал поставщиков наркотиков, другая участница расфасовывала вещества по пакетикам, третья - продавала наркотики и следила за распределением доходов.

В мае трое участников банды были задержаны с поличным при попытке продажи наркотиков. Четвертый проглотил пакеты с кокаином и скончался от отравления.

В настоящее время троим злоумышленникам предъявлено обвинение в окончательной редакции. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в пятницу столичные наркополицейские задержали курьера, который перевозил героин. У мужчины изъяли 10 килограммов наркотика.

Ссылки по теме


Задержанным оказался уроженец Таджикистана. В его машине обнаружили пакет с несколькими свертками, где находился героин.

Сначала подозреваемый не признавался, что перевозил героин, затем признался, что должен был сбыть наркотик потребителям.

Возбуждено уголовное дело по статье "Перевозка и сбыт наркотиков в особо крупном размере". Мужчина взят под стражу, ему грозит пожизненное заключение.

Сайты по теме


криминал уголовные дела наркотики расследования

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика