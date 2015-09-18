Завершено расследование уголовного дела в отношении членов банды наркодилеров

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Завершено расследование уголовного дела против членов банды наркодилеров. Их действия квалифицировали по статье "Производство, сбыт и продажа наркотиков", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По версии следствия, в прошлом году в Западном округе столицы начала свою деятельность преступная группировка торговцев наркотиками. Один из ее участников искал поставщиков наркотиков, другая участница расфасовывала вещества по пакетикам, третья - продавала наркотики и следила за распределением доходов.

В мае трое участников банды были задержаны с поличным при попытке продажи наркотиков. Четвертый проглотил пакеты с кокаином и скончался от отравления.

В настоящее время троим злоумышленникам предъявлено обвинение в окончательной редакции. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в пятницу столичные наркополицейские задержали курьера, который перевозил героин. У мужчины изъяли 10 килограммов наркотика.

Задержанным оказался уроженец Таджикистана. В его машине обнаружили пакет с несколькими свертками, где находился героин.

Сначала подозреваемый не признавался, что перевозил героин, затем признался, что должен был сбыть наркотик потребителям.

Возбуждено уголовное дело по статье "Перевозка и сбыт наркотиков в особо крупном размере". Мужчина взят под стражу, ему грозит пожизненное заключение.