Глава туристической компании пойдет под суд за аферу с путевками

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Генеральный директор одной из российских туристических компаний стал фигурантом уголовного дела. Мужчину уличили в мошенничестве с путевками, сообщает пресс-служба МВД России.

Речь идет о руководителе компании "Речтурфлот". Его подозревают в мошенничестве.

Следствие установило, что в период с октября прошлого по июль этого года, мужчина заключил договоры с 49 туристами и продал им путевки на теплоходы, которые не прошли проверку и не смогли выйти в рейс в срок.

В итоге клиенты компании оплатили услуги, но в круиз так и не поехали. Полученные от туристов деньги - 26 миллионов рублей - генеральный директор присвоил.

Напомним, в июле разразился скандал, когда клиенты компании прибыли на Речной вокзал в Москве и обнаружили, что никакого рейса в Санкт-Петербург не планируется. Офис компании, где они покупали путевки, был закрыт, а по телефону никто не отвечал.