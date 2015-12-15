Банду серийных домушников задержали с поличным

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Столичные правоохранители задержали с поличным банду домушников. Трое участников преступной группировки специализировались на квартирных кражах, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Злоумышленники все время действовали по одной и той же схеме – прибывали на место преступления на такси, затем проникали в квартиры. Уезжали с крадеными вещами они также на такси.

Стражи порядка установили причастность банды к пяти кражам. Общая сумма ущерба составила около миллиона рублей.

Домушники были задержаны с поличным, когда пытались скрыться с места очередного преступления. В их квартирах провели обыски и обнаружили похищенные у других потерпевших предметы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Задержанные заключены под стражу.

Несколькими днями ранее столичные полицейские задержали банду воров, ущерб от которых составил 3 миллиона рублей.

По данным правоохранителей, один из участников банды оставался во дворе дома и наблюдал за обстановкой, а двое других проникали в квартиру. С помощью гигиенической помады они замазывали глазки дверей соседних квартир, а затем с помощью отмычек проникали в помещение.

Если в квартире были домашние животные, то воры использовали приборы для их отпугивания.

Поймать злоумышленников удалось после очередной кражи: похитив различное имущество на общую сумму около полумиллиона рублей, они закрыли замок двери и при выходе из подъезда их задержали. Ворами оказались уроженцы столичного региона в возрасте от 30 лет до 41 года, двое из которых ранее были судимы за кражи.