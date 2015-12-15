Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

15 декабря 2015, 11:24

Банду серийных домушников задержали с поличным

криминал задержания квартирные кражи домушники

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные правоохранители задержали с поличным банду домушников. Трое участников преступной группировки специализировались на квартирных кражах, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Злоумышленники все время действовали по одной и той же схеме – прибывали на место преступления на такси, затем проникали в квартиры. Уезжали с крадеными вещами они также на такси.

Стражи порядка установили причастность банды к пяти кражам. Общая сумма ущерба составила около миллиона рублей.

Домушники были задержаны с поличным, когда пытались скрыться с места очередного преступления. В их квартирах провели обыски и обнаружили похищенные у других потерпевших предметы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Задержанные заключены под стражу.

Ссылки по теме

Несколькими днями ранее столичные полицейские задержали банду воров, ущерб от которых составил 3 миллиона рублей.

По данным правоохранителей, один из участников банды оставался во дворе дома и наблюдал за обстановкой, а двое других проникали в квартиру. С помощью гигиенической помады они замазывали глазки дверей соседних квартир, а затем с помощью отмычек проникали в помещение.

Если в квартире были домашние животные, то воры использовали приборы для их отпугивания.

Поймать злоумышленников удалось после очередной кражи: похитив различное имущество на общую сумму около полумиллиона рублей, они закрыли замок двери и при выходе из подъезда их задержали. Ворами оказались уроженцы столичного региона в возрасте от 30 лет до 41 года, двое из которых ранее были судимы за кражи.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать