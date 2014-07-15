Полиция изъяла более 200 фальшивых часов, ущерб превысил 23 млн рублей

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Столичные полицейские изъяли в переходе метро крупных партию поддельных часов. Ущерб, нанесенный правообладателям, составил более 23 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что в одном из павильонов, расположенном в переходе станции "Марьино", реализуют крупную партию поддельных часов. Все фальшивки продавались под видом часов известных брендов.

В ходе проверки стражи порядка изъяли 200 поддельных часов. Фальшивки продавались по цене от 700 до 8 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное использование товарного знака".

В настоящее время полиция разыскивает организаторов незаконного "производства" часов и соучастников преступления.

