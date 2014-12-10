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Происшествия

10 декабря 2014, 17:35

Задержан подозреваемый в избиении пенсионера в поликлинике

криминал следствие уголовные дела задеражния

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Столичные полицейские задержали подозреваемого в потасовке в поликлинике, в результате которой погиб пенсионер, сообщили M24.ru в пресс-службе столичной полиции.

При этом в полиции отметили, что уголовное дело заведено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По данным агентства "Интерфакс", задержанным является 31-летний уроженец Москвы. В настоящее время "решается вопрос о квалификации его действий и избрании ему меры пресечения".

Конфликт между посетителями филиала диагностического центра № 5 произошел 2 декабря. Мужчина и женщина повздорили на бытовой почве у окна регистратуры. В спор вмешался охранник, который вывел шумных посетителей за дверь.

После этого мужчина вернулся в поликлинику и посетил кардиолога. Женщина в это время сходила за своим знакомым, который, дождавшись пенсионера, ударил его, отчего пострадавший упал. Потерпевшего госпитализировали с диагнозом "открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга". Пенсионер умер в больнице спустя шесть дней.

Позднее заммэра по социальным вопросам Леонид Печатников сообщил, что драка не была связана с очередью к врачу. "Никто из фигурантов конфликта не был ни медиком, ни сотрудником поликлиники", - сказал он.

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