Со стройплощадки в Новой Москве угнали автокран

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Неизвестный угнал автокран со строительной площадки в Новой Москве. Преступление было совершено в деревне Язово, там идет стройка торгового центра, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника информагентства, материальный ущерб составил около 4 миллионов 200 тысяч рублей.

Отметим, что это не первый случай угона строительной техники. Например, в апреле в Одинцовском районе Подмосковья угнали автокран за 2,5 миллиона рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны – ими оказались трое уроженцев Армении, один из них уже был судим.

А чуть позднее на северо-востоке столицы у государственной бюджетной организации, работающей в сфете коммунальных услуг, угнали два самосвала "КамАЗ". Техника была похищена со стоянки на улице Полярная.