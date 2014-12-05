Число погибших полицейских при теракте в Грозном возросло до 14 человек

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Глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил официальные данные о погибших сотрудниках полиции в ходе нападения боевиков на Грозный 4 декабря. По его словам, 14 правоохранителей скончались, еще 36 ранены, сообщает "Интерфакс".

Два человека по-прежнему находятся в тяжелом состоянии, а шестеро - вывезены в Москву для лечения.

Кадыров подчеркнул, что семьи погибших полицейских получат по миллиону рублей. В пятницу деньги уже выдали восьми семьям.

Столичные больницы готовы помочь пострадавшим в Грозном силовикам

По словам главы Чечни, в городе спокойная обстановка, ведутся работы по ремонту Дома печати и школы, в которых скрывались боевики. Завершить восстановление зданий планируется к Новому году.

Напомним, нападение произошло около часа ночи 4 декабря. Восемь или девять боевиков убили троих инспекторов, которые попытались их остановить, а затем укрылись в Доме печати в центре Грозного.

Для ликвидации преступников в городе ввели режим КТО (контртеррористической операции), шестеро нападавших были убиты в ходе обстрела здания. Затем боевики переместились в школу, расположенную по соседству с Домом печати. Оттуда их тоже выбили в течение примерно десяти минут.