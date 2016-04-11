С автотрассы в Подмосковье похитили крупные рекламные баннеры

Фото: guip.mosreg.ru

В Подмосковье похитили два рекламных баннера размером 5 на 15 метров. Об этом сообщает пресс-служба главного управления по информационной политике Московской области.

Инцидент произошел на Симферопольском шоссе в Ленинском районе. С одной стороны конструкции был размещен баннер с социальной рекламой, с другой – с коммерческой информацией.

Как уточнили в пресс-службе, баннеры принадлежали компании "Доминанта".

Ранее в Подмосковье уже регистрировались кражи баннеров. В январе прошлого года оперативники обнаружили более 200 крупноразмерных транспарантов, украденных с рекламных конструкций в Московской области. По данным полиции, похищенные рекламные полотна с целью незаконной перепродажи хранились в одном из арендованных гаражей на востоке Москвы.