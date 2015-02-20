В День защитника Отечества каток ВДНХ проведет конькобежный фестиваль

Фото:m24.ru/Михаил Сипко

23 февраля на катке ВДНХ пройдет фестиваль для любителей конькобежного спорта, сообщили M24.ru в пресс-службе ВДНХ. Проведение фестиваля приурочено к празднованию Дня защитника Отечества.

"В предстоящий понедельник любой гость катка ВДНХ сможет принять участие в спринте и получить памятный сувенир", - добавили в пресс-службе "Главного катка страны".

По словам организаторов фестиваля под названием "Московские молнии", участников разделят на возрастные группы: малыши - до 10 лет, подростки - до 14 лет, юниоры - до 18 лет, молодежь - до 29, взрослые - до 45 лет, мастера - до 60 лет и ветераны - от 60 лет и старше. Соревнования для всех желающих пройдут с 11:00 до 14:00 и с 18:00 до 19:00. По итогам забегов будут определены победители в 18 категориях. Например, "самая быстрая девушка" или "ветеран конькобежного спорта". Победители получат призы и подарки, а участники - памятные сувениры.

На ВДНХ открылся самый большой в мире каток

Главным спортивным событием дня станет гонка будущих чемпионов - учащихся московских детско-юношеских спортивных школ города Москвы. Начинающие конькобежцы посоревнуются между собой в скорости, пробежав на коньках вокруг фонтана "Дружба народов".

В рамках фестиваля пройдет конкурс на самую оригинальную фотографию на коньках, сделанную на катке ВДНХ и выложенную в "Instagram" 23 февраля. Победитель также получит свой приз. Кроме того, В 14:00 перед гостями ВДНХ выступит молодая вокальная группа Bridge Brothers Band, а в 19:15 - участница телепроекта "Голос" Арцвик Арутюнян. Кроме того, в фестивале примет участие Олимпийский чемпион 1988 года в беге на коньках на 1000 метров Николай Гуляев.

Расписание фестиваля:

11:00-14:00 Соревнования для всех желающих в забеге на 100 метров

14:00-15:00 Концерт на сцене катка, посвященный 23 февраля

17:00-18:00 Гонка на выбывание будущих звезд "Московские молнии"

18:00-19:00 Соревнования для всех желающих в забеге на 100 метров

19:00-20:00 Концерт на сцене катка, посвященный 23 февраля

Вход на фестиваль "Московские молнии" будет доступен по стандартным тарифам катка

Ранее в День Святого Валентина "Главный каток страны" подготовил концерты и сюрпризы для всех посетителей. Работа катка в этот день была продлена до трех часов ночи.

Напомним, баллы "Активного гражданина" можно также потратить на билеты на каток ВДНХ. Билеты на "Главный каток страны" доступны в магазине приложения до 10 марта.

Самый большой искусственный каток Москвы открылся в ноябре 2014 года на ВДНХ, он же самый большой во всем мире. Залили каток между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок". Общая площадь ледяной арены разбита на несколько тематических секций: Аллея влюбленных, Аллея бесконечности, Большой круг, детская и хоккейная площадки, зона свободного катания.

Площадь льда составляет 20 500 квадратных метров. Вместимость ледяной площадки - 4 500 человек. Каток претендует и на звание самого технологичного: он оборудован экранами, в лед вмонтированы 100 000 светодиодных лампочек - это в пять раз больше, чем на Эйфелевой башне. Здесь установлено почти 100 камер видеонаблюдения, за порядком на катке следит "ледовая полиция". От метро "ВДНХ" до катка ходит бесплатный автобус.

Анатолий Федотов