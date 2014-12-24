Трансляция: открытие новогоднего сезона в саду "Эрмитаж"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В пятницу, 26 декабря, в саду "Эрмитаж" откроется новогодний сезон, мероприятие названо "Музыка и свет". Шоу с элементами оптических иллюзий продемонстрируют артисты и акробаты театра "Люм", а балерина в шаре покажет свой снежный танец. На сцене будет выступать квартет New Classic Band​.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 18.45.