765 нот в минуту: феноменальный пианист Петер Бенце выступит в Доме Музыки

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сольный концерт в Доме Музыки. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Бенце является пианистом-рекордсменом по скорости повторяемого нажатия одной клавиши: он может сделать это 765 раз за одну минуту.

В Москве выдающийся 24-летний музыкант представит свою сольную программу Awesome Piano. В нее войдут кавер-пьяно-версии таких композиций как Cheap Thrills певицы Sia, а также Bad и Smooth Criminal Майкла Джексона, Видео с исполнением этих хитов сделало Бенца звездой YouTube: за первые 10 дней ролик посмотрели 13 миллионов человек, а к настоящему моменту у него уже более 30 миллионов просмотров.

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Видео: YouTube/Peter Bence