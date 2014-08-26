Лучшие фильмы Северной Кореи выложили на YouTube

Фото: блог Фоулера на northkoreanfilms.com

Кинокритик Саймон Фоулер отсмотрел фильмы, снятые в Северной Корее, и лучшие из них нашел на YouTube. На портале шедевры северокорейского кинематографа совершенно бесплатно может увидеть любой зритель.

Пять самых качественных фильмов коммунистической страны Фоулер описал для The Guardian. "Это не те картины, которые вы захотите посмотреть за поп-корном субботним вечером. Но они позволят вам с другой стороны взглянуть на страну, которую мы, как правило, боимся и не понимаем", - рассказал эксперт.

Самым известным северокорейским фильмом, по словам Фоулера, является "Цветочная девушка" (The Flower Girl). В самой стране картину называют "бессмертной классикой". Лента базируется на записях основателя Северной Кореи, Ким Ир Сена, а ее производством еще до прихода к власти занимался Ким Чен Ир.



События происходят в 1920-1930 годах – то есть, во времена, когда страна находится во власти Японии. Молодая девушка и ее семья страдают от оккупантов, однако на помощь несчастным приходит Ким Ир Сен и его коммунистическая армия. Мораль фильма, по мнению Фоулера, такова: жизнь тяжела, но при японцах все же было еще хуже.

"Хон Гиль Дон" (Hong Kil Diong), в свою очередь, - эпический кунг-фу боевик, не обремененный философией. Иногда его называют первым северокорейским развлекательным фильмом. В центре событий – популярный корейский персонаж Хон Гиль Дон, своего рода альтернатива Робину Гуду. Интересна тяжелая судьба режиссера картины: его похитили из Южной Кореи и заставили снять семь лент в Северной. Затем Син Сан Ок вместе с женой, впрочем, смог бежать из страны.



Фильм "Пульгасари" (Pulgasari) в Северной Корее, в отличие от "Цветочной девушки", совсем не известен. Многие эксперты считают картину "коммунистическим Годзиллой".



Самый новый фильм подборки кинокритика – "Марафонский бегун" (Marathon Runner). Он был выпущен в 2002 году, хотя выглядит, по словам Фоулера, так, будто на самом деле снимался в 1970-х. Картина основана на реальных событиях и рассказывает о гражданине Северной Кореи, который выиграл золотую медаль на Чемпионате мира по атлетике.

"Центр форвард" (Centre Forward) – это фильм о футболе. Посмотрев его, удастся раз и навсегда убедиться в том, что футбольные проблемы едины во всем мире - независимо от времени, страны, политической системы.