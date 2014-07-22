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Культура

22 июля 2014, 13:33

Ирина Алферова: "Никогда не хотела играть отрицательных героев"

интервь Ирина Алферова кино

"Правда 24": Ирина Алферова - о творчестве и театре

В интервью телеканалу "Москва 24" народная артистка России Ирина Алферова рассказала о том, почему всегда отказывалась от отрицательных ролей в кино и театре, что скрывает от мамы и за какие качества полюбила Жана Габена.

- Вы поддерживаете связь с друзьями детства?

- Я не умею поддерживать отношения с одноклассниками или с однокурсниками.

- Вы – единственная актриса, которая категорически отказывалась играть отрицательные роли. Почему?

- Отказывалась, если мне не нравилась роль. Я пришла в эту профессию, почувствовав в себе какие-то положительные вещи. Мне захотелось поделиться добрым и хорошим ощущением жизни. Играть отрицательную роль – это какое-то бесхозное отношение к себе, к людям. В этом для меня нет никакого смысла. Иосиф Райхельгауз говорит про меня: "Она хочет в сказках играть". Неправда, когда уверяют, что играть отрицательных героев сложнее и интереснее. Чтобы играть положительных персонажей, необходимо обладать божественной искрой.

- Но ведь актеры – это пластилин, из которого режиссеры лепят нужный им образ. Почему нельзя "слепить" отрицательного или положительного героя, если в артисте нет нужных качеств?

- Это какое-то оскорбительное отношение к профессии. Я всю жизнь ищу актеров, которые мне могли быть интересны. А интересны актеры – личности. Мои любимые актеры – Жан Габен и Роми Шнайдер. Жан Габен всегда играет себя, но в предлагаемых обстоятельствах. То же самое Роми Шнайдер. Когда я вижу, как она смеется, понимаю, что это смеется именно она, а нее персонаж.

- Назовите пять своих любимых фильмов.

- Это фильмы, в которых играет Роми Шнайдер. Когда вижу ее крупным планом, я хочу жить. Я ей верю бесконечно. Она красива внутри, при том, что у нее очень тяжелая жизнь.

Когда вижу молодого Делона, схожу с ума.

- У вас супругом сходятся вкусы в оценке произведений искусств? Например, фильмы вам нравятся одни и те же?

- Да.

- А что касается гастрономических предпочтений?

- Мне все равно, что есть. Могу есть хлеб и запивать водой. Но желательно вино, хлеб и сыр. Это вкусно. Мне не нравится готовить, но я готовлю – быстро, не задумываясь.

- Вы когда-нибудь жалели о ролях, от которых вам приходилось отказываться?

- Не приходилось. Жалею, вспоминая пробы, потому что понимаю, я могла сделать лучше.

- Вам не кажется, что во времена Мерилин Монро было четкое представление о гендерных ролях, а сейчас женственность и брутальность смешались?

- Ничего со временем не изменилось.

- Что вы любите больше всего?

- Я танцую с самого детства. Мне это очень нравится. Могу станцевать все, что угодно. Даже дочь свою научила танцевать.

- Есть ли у вас какой-то секрет от родителей?

- Я все время скрываю плохое от мамы. Когда я не выдерживаю и начинаю при ней плакать, говорю: "Мама, это я просто репетирую".

Сюжеты: Интервью с людьми искусства , Персоны

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