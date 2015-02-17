"Лаборатория Касперского" выявила крупную шпионскую программу

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"Лаборатория Касперского" выявила на жестких дисках ряда производителей шпионское программное обеспечение. Об этом сообщает британская газета The Financial Times. Компьютеры с этими программами обнаружили в более чем 30 странах, в том числе в России, Иране, Пакистане и Китае.

Вредоносное ПО обнаружили на жестких дисках, произведенных компаниями: Toshiba, Western Digital, Seagate, Samsung, IBM и других. Программы были "глубоко запрятаны", что до некоторого момента оставались невидимыми для антивирусов.

Так, одна из программ для слежки была "вшита" в программные коды запуска жесткого диска. Она позволила получить несанкционированный доступ к данным пользователей "зараженных" жестких дисков.

Отметим, шпионское ПО было разработано хакерской сетью, которая в докладе "Лаборатории Касперского" называется The Equation Group. Организация работает уже 20 лет и обладает непревзойденной техникой в области кибершпионажа.

Сообщается, что The Equation Group может иметь связь с создателями червя Stuxnet – вируса, который в 2010 году атаковал компьютеры ядерных объектов Ирана и который, как считается, был создан Агентством национальной безопасности (АНБ) США совместно с Израилем.

Представители Western Digital, Seagate и Micron заявили, что им ничего неизвестно о вредоносном ПО на жестких дисках их производства. Toshiba и Samsung отказались от комментария, а IBM не ответила на запрос о комментарии.

Добавим, что на сегодняшний день главной целью создателей компьютерных вирусов перестает быть уничтожение информации на компьютерах пользователей. Все больше людей оплачивают свои покупки в интернете, оставляют личные данные в Сети. Это приводит к тому, что теперь разработчикам вредоносных программ важно не стереть информацию с компьютера, а заполучить эту информацию в свое распоряжение.

Например, специалисты "Лаборатории Касперского" выявили мобильный вирус, который умеет красть деньги у пользователей смартфонов Android непосредственно с банковских счетов.