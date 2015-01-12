К ЧМ-2018 в столице станет вдвое больше точек доступа к городскому Wi-Fi

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К Чемпионату мира по футболу в 2018 году количество точек доступа к городской сети Wi-Fi планируется увеличить от трети до двух раз, сообщила M24.ru представитель департамента информационных технологий (ДИТ) Елена Новикова.

"Сейчас в городской сети Wi-Fi порядка 6,5 тысяч точек, планируется увеличить их число до двух раз к 2018 году. Новые точки доступа будут в большей мере строиться за счет операторов, а наш департамент будет обеспечивать места для установки оборудования", - добавила Елена Новикова.

По словам представителя ДИТ, сейчас большинство точек доступа расположены в парках, местах получения госуслуг и студенческих общежитиях.

"Операторы смогут устанавливать свои правила, главное, чтобы были некоторые общие нормы: либо лимитированный бесплатный доступ в 15 минут, либо доступ за счет рекламы, либо должны сделать часть ресурсов платными, а часть бесплатными", - добавили в департаменте.

В общественных местах появится Wi-Fi с криптозащитой

"Накануне Нового года мы запустили пилотный проект партнерской сети на улице Покровка: первым партнером стал "Ростелеком", - добавила представитель ДИТ.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе оператора "Ростелеком", вдоль улицы Покровка сейчас установлено 16 точек доступа, которые обеспечивают сплошное покрытие улицы сетью Wi-Fi, оборудование позволяет работать на максимальных скоростях до 450 Мбит/с.

Чтобы подключиться к бесплатной сети Wi-Fi, необходимо авторизоваться с помощью мобильного телефона, на которой придет SMS с кодом доступа. Пользователь попадает на сайт и может пользоваться бесплатным интернетом в течении 1 часа, после чего авторизацию необходимо пройти заново.

Напомним, что в декабре москвичи выбрали подключение к беспроводному интернету по номеру мобильного телефона через SMS.

1 декабря бесплатный беспроводной интернет появился на всех линиях московского метро.

Отметим, что к 2021 году Wi-Fi должен покрыть всю территории Москвы. В частности, беспроводной интернет появится на Бульварном кольце, на площадях перед станциями метрополитена и туристических местах города.

Анатолий Федотов