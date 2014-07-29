Открыт предзаказ на iPhone 6 из золота и платины

Фото: brikk.com/

Компания Brikk, занимающаяся изготовлением luxury-чехлов и корпусов для смартфонов, объявила о предзаказе на iPhone 6 из золота и платины.

Так, смартфон Apple в корпусе из 24-каратного золота или из платины будет стоить от 4,5 тысяч долларов до 8,8 тысяч. В качестве опции – логотип компании-производителя, инкрустированный бриллиантами.

Отметим, что люксовые iPhone поступят в продажу через месяц после старта розничных продаж нового смартфона.

Ранее сообщалось о другой luxury-версии телефона - золотом iPhone 5S с портретом Владимира Путина. Новая модель популярного гаджета получила название Caviar Supremo Putin и оценивается в 147 тысяч рублей.

Серийное производство Apple уже стартовало. Ожидается, что на рынок выйдут два устройства – с 4,7-дюймовым и 5,5-дюймовым дисплеями. Поставки новых устройств начнутся, скорее всего, в сентябре. Новые модели также будут тоньше и обладают более сглаженными по сравнению с предыдущей моделью гранями.