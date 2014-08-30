МХК "Спартак" стал обладателем молодежного Кубка мира

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Хоккеисты московского "Спартака" стали обладателями молодежного Кубка мира, по буллитам обыграв в финале уфимский "Толпар".

Поединок, состоявшийся в субботу на льду "Уфа-Арены", завершился со счетом 2:1. Уфимцы распечатали ворота столичной команды под занавес стартового периода - отличился Василий Жилов. Однако во второй двадцатиминутке "красно-белые" усилиями Никиты Соколова положение выровняли. Больше команды ни в основное, ни в дополнительное время забить не смогли.

При этом в овертайме и "Спартак", и "Толпар" получили возможность сыграть в большинстве, но реализовать лишнего игрока им не удалось. Победитель турнира определился в серии послематчевых бросков, где сильнее оказались москвичи. Решающий буллит на счету Егора Юдова.

Стоит отметить, что "Толпар" перебросал соперника 34-20, однако великолепно на последнем рубеже действовал голкипер "красно-белых" Александр Трушков.