МХК "Спартак" стал обладателем молодежного Кубка мира

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Хоккеисты московского "Спартака" стали обладателями молодежного Кубка мира, по буллитам обыграв в финале уфимский "Толпар".
Поединок, состоявшийся в субботу на льду "Уфа-Арены", завершился со счетом 2:1. Уфимцы распечатали ворота столичной команды под занавес стартового периода - отличился Василий Жилов. Однако во второй двадцатиминутке "красно-белые" усилиями Никиты Соколова положение выровняли. Больше команды ни в основное, ни в дополнительное время забить не смогли.
При этом в овертайме и "Спартак", и "Толпар" получили возможность сыграть в большинстве, но реализовать лишнего игрока им не удалось. Победитель турнира определился в серии послематчевых бросков, где сильнее оказались москвичи. Решающий буллит на счету Егора Юдова.
Стоит отметить, что "Толпар" перебросал соперника 34-20, однако великолепно на последнем рубеже действовал голкипер "красно-белых" Александр Трушков.
Кубок Мира среди молодежных клубных командЧетвертый молодежный Кубок мира по хоккею впервые состоялся в Уфе. В составе участников были две российские команды - уфимский "Толпар" и московский МХК "Спартак".
Участники Кубка мира-2014: "Толпар" (Уфа, Россия), "Пираты Хомутов" (Хомутов, Чехия), "Динамо-Шинник" (Бобруйск, Беларусь), "Эспоо Блюз" (Эспоо, Финляндия), "Кейп-Бретон Скриминг Иглз" (Сидней, Канада), МХК "Спартак" (Москва, Россия), "Ред Булл" (Зальцбург, Австрия), ХК "Рига" (Рига, Латвия), "Су-Сити" (Сиукс-Сити, США), "Мальме Редхокс" (Мальме, Швеция).
Три предыдущих розыгрыша трофея прошли в Омске. С 2012 года турнир проходит под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). За трехлетнюю историю существования турнира дважды главный трофей доставался российским командам. В 2011 году победителем стала "Красная Армия", в 2013 - "Омские Ястребы". В промежутке между ними - в 2012 году - лучшим оказался канадский "Садбери Вулвз", представляющий юниорскую лигу Онтарио.