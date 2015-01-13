Хоккеистки сборной России завоевали бронзу на молодежном чемпионате мира

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Женская молодежная сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) стала бронзовым призером чемпионата мира, который проходит в США.

В понедельник в матче за третье место сборная России одержала победу над командой Чехии со счетом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0).

В составе россиянок отличились Алевтина Штарева (на 1-й минуте), Фануза Кадирова (21), Екатерина Лихачева (31), Кристина Коротких (42) и Анна Шохина (51). У чешской команды шайбу забросила Катерина Буколска (23).

Это первая медаль женской российской команды, завоеванная на молодежных чемпионатах мира. До этого лучшим результатом считалось четвертое место на прошлогоднем турнире. Тогда россиянки в игре за "бронзу" уступили чешским спортсменкам со счетом 0:1.

"Золото" женского молодежного мирового первенства разыграют сборные США и Канады.