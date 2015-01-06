Молодежная сборная России по хоккею в финале ЧМ проиграла Канаде

Фото: ТАСС/Елена Руско

Российская молодежная сборная проиграла Канаде в финале чемпионата мира по хоккею со счетом 4:5.

На третьей минуте матча россияне уступали хозяевам первенства 2:0. После двух пропущенных бросков было принято решение о смене вратаря - вместо Игоря Шестеркина вышел Илья Сорокин, а позже россиянам удалось забить шайбу в ворота канадцев.

Однако к началу второго периода хозяева турнира переигрывали российскую сборную уже со счетом 5:1, но усилиями Барбашева, Толчинского и Голдобина отставание было сокращено до минимума - 5:4.

Третий период счет не изменил. Таким образом, сборная Канады вернула себе титул чемпионов среди молодежных команд, а россияне получили серебряные медали.

Стоит отметить, что это 5-й турнир подряд, когда сборная России занимает место в призовой тройке, начиная с 2011 года, когда под руководством Валерия Брагина команда выиграла чемпионат мира в Баффало. На трех следующих турнирах российская команда выиграла одно серебро (в 2012 году), а также две бронзы (в 2013 и 2014 годах).

В свою очередь, для канадцев эти золотые медали стали первыми с 2009 года. В 2010 и 2011 годах Канада проигрывала в финале, в 2012 – выиграла бронзовые медали, а на двух следующих турнирах оставалась вообще без наград.