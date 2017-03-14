Шпионы на смартфоны: как вирусы попали в новые гаджеты и можно ли их распознать

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Вирусы обнаружили в новых смартфонах Samsung, LG, Xiaomi, Asus, Oppo и Lenovo. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

По словам экспертов, вероятность того, что вредоносное программное обеспечение было установлено на фабрике, мала. Однако покупателям новые телефоны достались уже зараженными. Специалисты предполагают, что опасные изменения в систему вносились одним из участников логистической цепочки. Всего атаке вирусов подверглись смартфоны 38 разных моделей.

"Надо понимать, что абсолютно защищенных устройств не существует. Большая проблема в сфере информационной безопасности как раз и состоит в том, чтобы достичь определенного уровня доверия к внешним поставщикам. Что касается зараженной партии гаджетов, скорее всего завод производителя не виноват: изменения в прошивку были внесены на промежуточном этапе, да и число инфицированных телефонов можно считать относительно небольшим", – пояснил Ульянов.

Вирусы обнаружили в новых смартфонах Samsung, LG, Asus, Oppo и Lenovo

"Есть вредоносные программы, работающие явным образом: например, блокирующие доступ к фотографиям и требующие выкуп для разблокировки. Однако в некоторых случаях пользователь может вообще не понять, что на его телефоне вирус. Это касается программ-шпионов, передающих данные пользователя злоумышленникам. К сожалению, выявить наличие вируса на своем устройстве самостоятельно нельзя – порой, некоторые виды вредоносных программ не могут распознать даже хорошие специалисты", – рассказал эксперт.

Руководитель аналитического центра компании Zecurion напомнил, в России можно купить не только официально поставляемые и сертифицированные телефоны, но и те модели, которые официально не завозятся в больших объемах, но доступны через, например, китайские интернет-магазины.

В начале марта специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения ESET обнаружили вирус для Android, способный воровать данные пользователей в популярных банковских приложениях. Мобильный банковский "троян" размещался на Google Play под видом приложения с прогнозом погоды. Вирус способен похищать логины и пароли, а также передавать эти сведения своим операторам.