В Парке Горького устроят осенние фотопрогулки

Фото: m24.ru / Игорь Иванко

Москвичам предлагают запечатлеть золотую осень на фотоаппараты под руководством профессионалов. Парк Горького в октябре приглашает горожан на обучающие субботние фотопрогулки.

Любоваться яркими красками осени, опавшими листьями и меняющими окрас белками смогут как новички, так и профессионалы. О тонкостях пленочной фотографии и одной, и второй группе будет рассказывать преподаватель Катрин Наумова.

Фотопрогулки "Цвета осени" для начинающих стартуют 11 октября. Каждую субботу в 12.00 горожан будут ждать у главного входа в Парк Горького. Стоимость одного занятия – 400 рублей, абонемент на весь курс (8 занятий) обойдется в 3000 рублей.

Новички узнают о строении пленочных фотокамер, познакомятся с основами композиции и правилами использования естественного освещения. Их также научат снимать портреты, жанровые снимки, репортажи.

Московская осень в объективах фотографов сетевого издания M24.ru

Для более опытных фотографов занятия начнутся 18 октября и будут каждую неделю проходить в 15.00. Место встречи и стоимость занятий – те же, что и у новичков.

Горожане, которые уже имеют навыки работы с пленочными фотоаппаратами, на прогулках "Цвета осени. Pro" научатся снимать качественные черно-белые кадры, попрактикуются в создании портретов с моделями, изучат графику, абстрактную фотографию и вечернюю съемку, требующую штативов и длинной выдержки.

Зарегистрироваться на занятия можно здесь.